聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林水情漸吃緊 湖山水庫水位降至僅剩45%
各地水情吃緊，雲林縣主要民生供水水源的湖山水庫水位不斷下降，水庫上周還維持超過51%蓄水量，約以兩天降1%的速度，目前降至只剩45%，不但水庫的正常水線明顯降低，至於是否開始減壓或限水，水庫管理中心指出，近來進水量確實很少，但以目前蓄水量還足以供應雲林地區日用水量24萬噸，但若持續不下雨，水情恐難以為繼，呼籲節約用水。
入冬開春以來，雨量驟減，最近各地紛傳水荒，雲林縣主要民生供水水源的湖山水庫水位不斷下降，從湖面邊坡石堤，明顯看出平常的「灰色」水線已降至石堤底部的「白色」，湖中部分沙洲也裸露，控制水位的溢水口更整座露出，不難看出水情吃緊。
湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水氣蓄水量可達5千萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，上周仍維持在約51%的蓄水量，以每天約1%的降幅，目前降至只剩45%，但尚可維持正常每天24萬噸的供水量，大家不必過度緊張，起碼還可撐一陣子。
李炎任表示，管理中心密切觀測水情監看系統，並和水公司、台電、農水署調配水源供應，目前和集集攔河堰系統共同集水，每天還供應南彰化和北嘉義約15萬噸用水，雲林24萬噸的需水量目前供應尚沒問題，但若4、5月持續不下雨，到6月後恐將難以為繼，就會採取必要的減壓或限水措施，所以呼籲民眾仍需節約用水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言