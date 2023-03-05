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雲林水情漸吃緊 湖山水庫水位降至僅剩45%

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
滿水位會自動溢水調控水位的圓體溢水口也整座露出。記者蔡維斌／攝影
滿水位會自動溢水調控水位的圓體溢水口也整座露出。記者蔡維斌／攝影

各地水情吃緊，雲林縣主要民生供水水源的湖山水庫水位不斷下降，水庫上周還維持超過51%蓄水量，約以兩天降1%的速度，目前降至只剩45%，不但水庫的正常水線明顯降低，至於是否開始減壓或限水，水庫管理中心指出，近來進水量確實很少，但以目前蓄水量還足以供應雲林地區日用水量24萬噸，但若持續不下雨，水情恐難以為繼，呼籲節約用水。

入冬開春以來，雨量驟減，最近各地紛傳水荒，雲林縣主要民生供水水源的湖山水庫水位不斷下降，從湖面邊坡石堤，明顯看出平常的「灰色」水線已降至石堤底部的「白色」，湖中部分沙洲也裸露，控制水位的溢水口更整座露出，不難看出水情吃緊。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水氣蓄水量可達5千萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，上周仍維持在約51%的蓄水量，以每天約1%的降幅，目前降至只剩45%，但尚可維持正常每天24萬噸的供水量，大家不必過度緊張，起碼還可撐一陣子。

李炎任表示，管理中心密切觀測水情監看系統，並和水公司、台電、農水署調配水源供應，目前和集集攔河堰系統共同集水，每天還供應南彰化和北嘉義約15萬噸用水，雲林24萬噸的需水量目前供應尚沒問題，但若4、5月持續不下雨，到6月後恐將難以為繼，就會採取必要的減壓或限水措施，所以呼籲民眾仍需節約用水。

湖山水庫水位明顯下降，目前僅剩約45%的蓄水量，從堤坡石頭水線的黑、灰、白色，可看出降至湖底端的白色，水情逐漸吃緊。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫水位明顯下降，目前僅剩約45%的蓄水量，從堤坡石頭水線的黑、灰、白色，可看出降至湖底端的白色，水情逐漸吃緊。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫水位明顯下降，目前僅剩約45%的蓄水量，從堤坡石頭水線的黑、灰、白色，可看出降至湖底端的白色，水情逐漸吃緊。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫水位明顯下降，目前僅剩約45%的蓄水量，從堤坡石頭水線的黑、灰、白色，可看出降至湖底端的白色，水情逐漸吃緊。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫水位明顯下降，目前僅剩約45%的蓄水量，湖中部分沙洲也裸露。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫水位明顯下降，目前僅剩約45%的蓄水量，湖中部分沙洲也裸露。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫的水岸巡檢碼頭水位也下降。記者蔡維斌／攝影
湖山水庫的水岸巡檢碼頭水位也下降。記者蔡維斌／攝影

水庫 雲林 限水 缺水 旱象

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