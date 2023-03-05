雲林水情漸吃緊 湖山水庫水位降至僅剩45%

各地水情吃緊，雲林縣主要民生供水水源的湖山水庫水位不斷下降，水庫上周還維持超過51%蓄水量，約以兩天降1%的速度，目前降至只剩45%，不但水庫的正常水線明顯降低，至於是否開始減壓或限水，水庫管理中心指出，近來進水量確實很少，但以目前蓄水量還足以供應雲林地區日用水量24萬噸，但若持續不下雨，水情恐難以為繼，呼籲節約用水。

入冬開春以來，雨量驟減，最近各地紛傳水荒，雲林縣主要民生供水水源的湖山水庫水位不斷下降，從湖面邊坡石堤，明顯看出平常的「灰色」水線已降至石堤底部的「白色」，湖中部分沙洲也裸露，控制水位的溢水口更整座露出，不難看出水情吃緊。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水氣蓄水量可達5千萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，上周仍維持在約51%的蓄水量，以每天約1%的降幅，目前降至只剩45%，但尚可維持正常每天24萬噸的供水量，大家不必過度緊張，起碼還可撐一陣子。