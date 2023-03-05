違法網售假藥怎麼管？ 薛瑞元呼籲民眾不要買

《自由時報》今報導衛福部食藥署統計顯示，去年查獲違法藥品和無照藥商數量為歷年的二到三倍，多為民眾上網違法販售藥品，或從國外詐騙網站大量購藥，再寄回台灣，大多是壯陽藥。衛福部部長薛瑞元表示，按規定，製造或進口商只能賣給藥局或醫療院所，不能直接賣給消費者，網路上等於「B to C」，就要看貨源在哪，來路不明都很可能是假藥，呼籲民眾不要輕易在網路購買。

薛瑞元今上午出席復健醫學會年度會員大會，進場前接受媒體聯訪表示，有些人用網路做了不該做的事情，「這是我們面臨的挑戰。」藥品的製造、輸入、銷售都有一定的法令規定，廠商不能直接賣給消費者，只能買給藥局或醫療院所，如果是處方藥還要有醫師處方，才能交付藥品，這都有一定的規定。

薛瑞元說，藥品受到很嚴格的管制，基本上不能從藥廠外流出去，有人在網路販售，等於「B to C」直接銷售，就要看貨源在什麼地方，很有可能是假藥，對健康造成不好的影響，呼籲民眾不要輕易在網路上購買來路不明的藥物。