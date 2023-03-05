解決合歡山杜鵑花季塞車 今年4月8日起續推假日高乘載

合歡山杜鵑花季每年4月起登場，但上山人車眾多，造成塞車、違停等交通亂象，假日尤為嚴重，公路總局去年祭出假日高乘載管制措施，車上未滿3人不得上山，成功紓解壅塞車流，今年決定續推，預計於4月8日起實施，至6月15日。

每年4月至6月進入合歡山杜鵑花季，因台14甲線合歡山公路沿線就能欣賞，周邊登山路線的花況更盛，成為春夏遊賞熱點，上山人車眾多，造成塞車、違停等交通亂象，假日尤為嚴重，公路總局今年首度祭出假日高乘載及流量管制措施。

公路總局指出，為改善合歡山杜鵑花季假日壅塞問題，去年4月16日起試辦假日高乘載及流量管制措施，於台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，周末假日或連假期間上午6時至11時，車上未滿3人不得上山，成功改善塞車問題。

以2021、2022年的五一勞動節連假進行交管措施相比，去年假日車流減少達67％，遊客數則減少37％，顯示管制措施有達到分流及共乘效果，今年決定續推合歡山杜鵑花季假日高乘載及機動流量管制措施，從4月8日起實施至6月15日。

公路總局埔里工務段表示，考量近年合歡山花況多在3月底及4月初就陸續盛開，今年決定提早至4月8日啟動假日高乘載管制措施，並提前1個月公告，盼以便於遊客盡早安排旅遊行程，盡量規畫在非假日賞花。