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疫情中斷義診3年 花蓮慈濟醫院重啟偏鄉兒童照顧

中央社／ 花蓮縣5日電

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，花蓮慈濟醫院義診服務暫停3年；近期疫情趨緩，針對秀林鄉佳民村弱勢家庭孩子，以專車接至醫院進行口腔檢查及塗氟，守護孩子們健康成長。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，小兒部朱紹盈醫師自2010年起帶著慈濟大學醫學系學生們投入山線及海線弱勢家庭關懷，不僅提供義診服務，也為孩子們進行衛教和輔導課業。

過去3年由於受到疫情影響，停止了延續10年的義診服務，直至近期疫情趨緩，朱紹盈、慈濟東區人醫會、慈濟基金會慈善志業發展處及提供協助的牙科部醫師，再次共同籌辦此次義診，昨天將孩子們帶至醫院，利用診間完善設備進行全面檢查，並將正確牙齒保健觀念傳遞給孩子和家長。

朱紹盈表示，長期關注學童健康議題，才是真正改善學童健康問題的關鍵；有許多疾病都是來自日常中的習慣養成，如果能從源頭解決，不僅對孩童健康有幫助，對這些相對弱勢家庭來說，後續醫療費用的負擔也會下降。

朱紹盈說，帶著醫學生進入部落、進到社區做義診和關懷服務，初衷是希望能讓學生更了解醫師的社會責任，對自己的角色認同，不只是了解疾病，也要了解疾病真正的原因，盼醫學生都能夠成為優秀「人醫」。

牙科部李嘉諭醫師表示，口腔牽涉到營養攝取，因此和全身健康都息息相關，希望透過此次義診活動和衛教宣導，讓家長更關注小朋友的飲食和刷牙習慣，孩子們都能夠擁有一口漂亮健全牙齒，一路健康成長。

義診 慈濟 醫師

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