台大醫院排名全球249名 薛瑞元猜可能是這原因

「Newsweek」與全球數據公司Statista每年公布「全球最佳醫院」排名，今年首度納入台灣醫院，共35家醫院上榜，台大醫院是第249名，是唯一進入前250名的台灣醫院，台大醫院院長吳明賢認為排名不該這麼後面。衛福部部長薛瑞元表示，要知道排名背後採取的指標，才能評論這個結果，台灣的醫院病人較多，「進門的感受很熱鬧」，國際人士可能較不適應，若指標與此有關，就會排比較後面。

薛瑞元今上午出席復健醫學會年度會員大會，進場前接受媒體聯訪表示，有國內醫院進入排名，值得高興，代表台灣醫療品質受到肯定，至於排名的先後，得先知道採取的指標，才能評論。

薛瑞元分析，通常國際醫療院所評比時，一個重點是對於國際病人的服務和感受，這部分會有文化差異。台灣醫院病人通常比較多，病人進門的感受就會很熱鬧，某些國際人士不適應，若指標與此有關，就會排名就會比較後面。