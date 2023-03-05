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哪些問題可直接找物理治療？ 薛瑞元：不增不減、尊重現實

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部部長薛瑞元今上午至復健醫學會年度會員大會致詞。記者邱宜君／攝影
衛生福利部部長薛瑞元今上午至復健醫學會年度會員大會致詞。記者邱宜君／攝影

今年1月「物理治療師法」修法三讀通過，針對「非以疾病治療為目的」的服務，可不需醫囑，直接由物理治療師執行，引起復健科醫學會與醫師公會全聯會反彈，擔心民眾權益受損。衛生福利部部長薛瑞元今上午於復健醫學會年度會員大會致詞時表示，預備召集相關團體討論「非以疾病治療為目的」的法律解釋，方向是「不增不減、尊重現實」。

薛瑞元表示，他知道三年疫情下來，復健科非常辛苦，一方面投入防疫作戰，另外一方面病人因懼怕疫情傳播而減少接受服務的機會，尤其是在疫情前兩年，復健科受到非常大的衝擊。現在疫情已經走到近尾聲，病人開始回來，健保署資料或許可看出服務量回升，台灣人口結構是高齡社會，復健醫學角色明確， 需要繼續為民眾提供最好的服務。

有關日前「物理治療師法」修法，薛瑞元說，通過後續需要召集相關團體討論什麼叫做「非以疾病治療為目的」，方向就「不增不減，尊重現實」。現在怎樣就是怎樣，不要讓它範疇擴大，也不需要減少它的範疇，原則大致就是這樣，當中詳細的東西，大家討論後再做決定。

健保署署長石崇良雖然聲音沙啞，也到場致詞。他開玩笑說，上任三個禮拜就「燒聲」，或許是上帝要「多聽少說」，但他認為還是要親自來致意，因為根據健保統計，去年一年接受復健醫療服務的人口就將近275萬人，人口老化之下，疾病發生到復原之間的時間拉長，2014年開始做的「急性後期整合照護計畫」每年服務量也有6萬人。

石崇良表示，健保署未來會將更多疾病納入PAC，希望由復健科醫師來主持團隊，帶領包括營養師、物理治療師、職能治療師、心理師等專業人員，提供完整的服務。針對少子化兒童危機，也需要復健科醫師也在優化兒童醫療計畫中發揮發展評估的專業，及早發現需要早期療育的孩子。這部分已經試辦三年，今年將擴及全國22縣市。

復健 治療師 疫情

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