基隆疫後郵輪首航 7日「雙輪會」有歡迎會、紀念小物

根據郵輪船期預報，今年將有72航次的國際郵輪到基隆，3月7日基隆港將出現「雙輪會」盛況，一艘是麗晶七海郵輪「七海探索者號」，另一艘是荷美郵輪「威士特丹」，是疫後首航基隆的國際郵輪。

台灣港務公司說，今年共收到90航次的國際郵輪預報，其中基隆港有72航次，包括32航次將以基隆為母港、40航次為掛靠港（指船舶從出發港到目的港途中所停靠的港口），而花蓮和高雄各有九航次掛靠港的國際郵輪。

基隆為迎接7日的「雙輪會」，基隆港將有歡迎會。基隆市府觀銷處副處長林文榮說，國際郵輪基隆首航代表嶄新的郵輪時代來臨，基隆市政府與基隆港務分公司為紀念復航歷史時刻，聯名推出3款「是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出疫情陰霾，翻轉迎向亞洲郵輪的新發展，底座印有渴望遊基隆、基隆嶼、郵輪復航等文字。

林文榮表示，3月7日有2艘頂級豪華郵輪掛靠基隆港，1艘是麗晶七海郵輪七海探索者號搭載約600位高端消費旅客首航基隆，航線為曼谷-高雄-基隆-鹿兒島；另一艘是荷美郵輪威士特丹搭載約1700位旅客，航線為新加坡-高雄-基隆-沖繩。