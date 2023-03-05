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高雄婦人自費化療病情加劇病逝醫院 家屬質疑院方有疏失

聯合報／ 記者張議晨王昭月／高雄即時報導
賴女家屬對此已赴地檢署提告，盼由檢方協助釐清。記者張議晨/攝影
賴女家屬對此已赴地檢署提告，盼由檢方協助釐清。記者張議晨/攝影

高雄52歲賴姓女子去年診斷出罹患乳癌，到某區域醫院自費接受化療，但僅服用第一劑，一周後病情急轉直下，緊急轉診至醫學中心治療，今年1月仍因症狀嚴重病逝，家屬懷疑當時負責化療的醫院開藥不當造成，是否有疏失，希望負責診斷的醫師及院方給出真相。

對此，為賴女化療的醫院表示，醫師針對病患狀況提供專業治療方案讓病患及家屬參考，在病患與家屬同意之下用藥，醫師用藥前也按照相關規定進行衛教，並同步告知可能產生的副作用，這名病患後續的狀況，實為疾病所造成。

院方說，救人是醫師的天職，一定會用最有利病人的方案給予建議，但也能理解家屬的心情，此案已進入司法程序，醫院秉持對病患負責任的態度，一定會全力配合調查程序，積極維護患者與家屬的權益。

賴女去年診斷出三陰性乳癌惡性腫瘤，5月23日入住某區域醫院接受治療，隔天進行血管置入手術，開始化療療程，沒料隔月4日，賴女突然發燒，送醫確認為敗血症，除發燒外，還有血壓低、氣喘等症狀，在加護病房急救才恢復穩定。

但沒多久又出現視力退化，家屬擔心病情危急，緊急轉診至醫學中心，診斷有乾燥症候群、胃腸道出血、腹瀉、多發性神經病變、視神經炎等症狀，在醫院治療3個月，出院後病況仍未好轉，只能臥床，生活仰賴看護協助。

今年1月中，賴女因病情惡化再度就醫，但治療僅一天，就因症狀嚴重病逝醫院。賴女兒子投訴本報，質疑當時就醫時，媽媽身體狀況都很好，怎知道接受一劑化療藥物，整個人病情急下，一起身就全身疼痛，最後只能臥床，「同一房病友接受好幾次化療都沒事，怎麼我們只服用一劑就出狀況」。

後來賴女家屬根據醫學中心提供的病歷摘要，發現乾燥症候群、視神經炎等症狀，疑為區域醫院給予的化療藥物所引起，最後害母親癌症治療不成，因一系列藥物併發症狀，導致母親病逝醫院。

賴女兒子質疑，原先他們想說乳癌病不可怕，在醫師的說明下，也希望給母親最好的治療，選擇相信醫師採自費化療，怎料卻讓母親受到半年的病痛折磨，家人不是醫科出生，後來聘請律師協助，經諮詢其他醫師後，才發現醫院開立的化療藥，並不符合健保適應症的藥物。

賴女兒子說，母親病逝一個半月，他們希望醫院能給一個答案，若是治療上出現疏失，醫院或是醫師應出面負責。

醫師 乳癌

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