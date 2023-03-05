黃喉貂現蹤南橫天池 遊客拍萌照志工忙淨山

台灣話稱作羌仔虎的黃喉貂，金黃毛色至全身從暗褐色、黑色乃至白色皆有，模樣極其可愛，在南橫山區常見群體遊竄玩耍，不時讓遊客驚喜駐足拍照；不過，隨著山域人潮車潮增加，垃圾量也與日俱增，公路總局三工處提醒，留住青山美景的方法，不單拍照，更要將自身垃圾一併帶走。

體型不到50公分黃喉貂，屬於珍稀保育類動物，主要分布在海拔約300至3900米原始林，以中海拔最為常見，如南橫天池山區一帶，由於萌樣討人喜愛，當去年5月南橫通車後，黃喉貂無意間成了明星野生動物，常有民眾上山駐足拍攝，甚至路邊留下垃圾、食物，讓原本無限美麗的山林美景，出現不堪入目的髒亂，日前有志工參與淨山活動時發現，為此現象感到痛心。