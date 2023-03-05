快訊

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旱情擴大 台中霧峰1千8百公頃農田輪灌

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
台中市霧峰區六股里長王原祥說，農民反應缺水，農田沒水灌溉。圖／取自王原祥臉書
台中市霧峰區六股里長王原祥說，農民反應缺水，農田沒水灌溉。圖／取自王原祥臉書

雨下的少，農業用水傳出吃緊，農田水利署南投管理處霧峰站今證實，霧峰地區約1千8百公頃農田已試行輪灌，農田實施分區供水。

立委林靜儀昨接獲霧峰農民反映，表示最近一直沒下雨，水源短缺，在灌溉系統末端的農田快要乾涸了，後來經連絡農田水利署等相關單位，才有水。市議員李天生今也關切，要求維持正常供水，避免影響春耕。

霧峰區六股里長王原祥上午說，農業灌溉的確缺水，不少農民反映「沒有半滴水，春耕要怎麼搞」、「水溝都是乾的，叫整片農地如何耕作」、「里長、調些水給我」。

他說，里內有兩口灌溉水井都壞了，希望趕快修復，以免供水更嚴峻時，更會沒有水用。

另也有農民質疑，水利會官派後，有意打破往年用水習慣，各方褒貶不一。

農田水利署南投管理處霧峰站說，霧峰農業灌溉水源來自烏溪，但因為雨下的少，烏溪水源少了，元宵節後缺水情形日益嚴重，也就影響灌溉。霧峰地區20多口水井中近半數抽不到水，導致農業灌溉用水不足問題更加惡化。

霧峰站說，目前雖說是試營運輪灌，但若水情持續嚴峻，未來輪灌的時間級距也就拉長，同時規畫新開鑿2至4口水井，設法增加水源應急。

霧峰站說，不少水井修復後仍然抽不到水，因而放棄，並沒有置之不理，目前動員水利小組長加強巡視，發現灌溉溝渠、水井損壞時，立刻回報著手修復，至於農田缺水灌溉是全國性現象，並非霧峰地區獨有。

林靜儀向說，政府是ㄧ體的，農委會農田水利署無法解決，經濟部水利署應出面協助。

李天生要求維持正常供水，同時擬定枯水期供水辨法，避免影響農作，鳥嘴潭人工湖截取烏溪水源，地方擔心影響霧峰農業灌溉用水，他要求鳥嘴潭完成後，不僅不會影響供水，更應該成為霧峰穩定供水的來源。

立委林靜儀昨接獲霧峰農民反映，表示最近一直沒下雨，水源短缺，在灌溉系統末端的農田快要乾涸了。圖／取自林靜儀臉書
立委林靜儀昨接獲霧峰農民反映，表示最近一直沒下雨，水源短缺，在灌溉系統末端的農田快要乾涸了。圖／取自林靜儀臉書
旱情持續，台中市議員李天生反映霧峰農水缺水灌溉。圖／李天生提供
旱情持續，台中市議員李天生反映霧峰農水缺水灌溉。圖／李天生提供
旱情持續，台中市議員李天生反映霧峰農水缺水灌溉。圖／李天生提供
旱情持續，台中市議員李天生反映霧峰農水缺水灌溉。圖／李天生提供

水利署 農民 缺水 旱象 台中市

延伸閱讀

南部大旱春季雜作灌溉農民心急 農田水利署調水大作戰9日起供灌

台中搜救犬隊有家了！ 盧秀燕：財政部同意保留霧峰基地

高市成立旱災應變中心 開發多元水源穩定供水

高屏溪又鑿50口水井 議員喊「每次缺水就來大樹挖井」

相關新聞

歌仔戲大師陳美雲驚傳驟逝、享壽72歲 陳美雲歌劇團證實

歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。「陳美雲歌劇團」臉書粉專昨深夜發文表示，「我們團長今晚8:10因步履失穩，滑倒，就...

未來一周好天氣降雨機率低 下周日恐變天、較強冷空氣襲

天氣風險管理公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。

基隆七堵6.7度！明晨仍有極低溫 這天恐再變天轉乾冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，夜間強輻射冷卻作用，帶來清晨的極低溫，今天平地最...

九蛙現身！日月潭維持七成正常蓄水 抽蓄水位高低有變動

台灣南部水情告急，近期日月潭九蛙露出也引起外界關心，台電大觀電廠表示，九蛙疊像僅供水位參考，目前日月潭水庫水量尚有7成...

歌仔戲國寶滑倒驟逝 國健署教防跌5招

「陳美雲歌劇團」團長陳美雲昨晚8時許因滑倒驟逝，享壽72歲。根據國民健康署調查，跌倒是導致65歲以上長者事故傷害死亡原因...

旱情擴大 台中霧峰1千8百公頃農田輪灌

雨下的少，農業用水傳出吃緊，農田水利署南投管理處霧峰站今證實，霧峰地區約1千8百公頃農田已試行輪灌，農田實施分區供水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦