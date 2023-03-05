旱情擴大 台中霧峰1千8百公頃農田輪灌

雨下的少，農業用水傳出吃緊，農田水利署南投管理處霧峰站今證實，霧峰地區約1千8百公頃農田已試行輪灌，農田實施分區供水。

立委林靜儀昨接獲霧峰農民反映，表示最近一直沒下雨，水源短缺，在灌溉系統末端的農田快要乾涸了，後來經連絡農田水利署等相關單位，才有水。市議員李天生今也關切，要求維持正常供水，避免影響春耕。

霧峰區六股里長王原祥上午說，農業灌溉的確缺水，不少農民反映「沒有半滴水，春耕要怎麼搞」、「水溝都是乾的，叫整片農地如何耕作」、「里長、調些水給我」。

他說，里內有兩口灌溉水井都壞了，希望趕快修復，以免供水更嚴峻時，更會沒有水用。

另也有農民質疑，水利會官派後，有意打破往年用水習慣，各方褒貶不一。

農田水利署南投管理處霧峰站說，霧峰農業灌溉水源來自烏溪，但因為雨下的少，烏溪水源少了，元宵節後缺水情形日益嚴重，也就影響灌溉。霧峰地區20多口水井中近半數抽不到水，導致農業灌溉用水不足問題更加惡化。

霧峰站說，目前雖說是試營運輪灌，但若水情持續嚴峻，未來輪灌的時間級距也就拉長，同時規畫新開鑿2至4口水井，設法增加水源應急。

霧峰站說，不少水井修復後仍然抽不到水，因而放棄，並沒有置之不理，目前動員水利小組長加強巡視，發現灌溉溝渠、水井損壞時，立刻回報著手修復，至於農田缺水灌溉是全國性現象，並非霧峰地區獨有。

林靜儀向說，政府是ㄧ體的，農委會農田水利署無法解決，經濟部水利署應出面協助。