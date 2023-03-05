歌仔戲國寶滑倒驟逝 國健署教防跌5招

「陳美雲歌劇團」團長陳美雲昨晚8時許因滑倒驟逝，享壽72歲。根據國民健康署調查，跌倒是導致65歲以上長者事故傷害死亡原因的第二位；防跌要從生活小細節做起，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

國健署說，根據國健署民國106年「國民健康訪問調查」資料顯示，65歲以上老人中，約每6人，就有1人一年內有跌倒的經驗（占15.5%），而依衛生福利部歷年死因統計，跌倒也是導致65歲以上長者事故傷害死亡原因的第二位。

國健署說，跌倒會造成頭部受傷、骨折等，嚴重跌倒則會造成長期臥床，甚至死亡，曾經跌倒的長者常因害怕再次跌倒而在生活中更依賴家人，使健康照護上的需求及複雜程度增加，並花費更多人力及金錢。

●常見室內跌傷地點前三名：臥室、客廳、浴室

長者因身體功能下降（視力、聽力、肌力、平衡感），行動較不方便，容易跌倒。國健署106年「國民健康訪問調查」分析長者跌傷地點，室內發生跌傷的第一位為臥室、第二位為客廳、第三位為浴室。另外，長者跌傷的主因則依序為，滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏及碰到或撞上物品或人。

國健署提供居家防跌5妙招，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險。

妙招一：維持居住環境整潔

1.地板保持乾燥，避免滑倒。

2.家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒。

3.去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，腳踏墊底下可加上防滑墊。

妙招二：注意居家照明是否充足

1.注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度。

2.電燈開關應接近門口，並且能輕易觸按。

妙招三：注意樓梯安全

1.樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。

2.樓梯邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並可加裝夜光防滑條。

3.樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

妙招四：注意浴廁防跌措施

1.於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手。

2.浴室放置防滑墊。

3.沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。

妙招五：注意臥房環境規畫

1.床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床。

2.床邊應有放置助行器或拐杖的地方，以便長輩上下床時拿取。

3.從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。

4. 可加裝沙發椅或床邊起身扶手，讓長者起身及坐下、躺下時更安全。