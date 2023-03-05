九蛙現身！日月潭維持七成正常蓄水 抽蓄水位高低有變動

台灣南部水情告急，近期日月潭九蛙露出也引起外界關心，台電大觀電廠表示，九蛙疊像僅供水位參考，目前日月潭水庫水量尚有7成，未來將持續與水利署合作調度水資源，春季的水力發電，朝夜間及夏季使用為優先的方向，再加上歲修機組陸續回歸加入供電，可持續確保未來供電穩定無虞。

明潭大觀電廠表示，日月潭水庫今日水位約為743.公尺，蓄水量為70.1％，而九蛙第九隻高度為745.9公尺，雖已全露，但潭區水量尚有7成以上，大觀二廠及明潭電廠抽蓄水力機組也配合轉型，支援夜尖峰時段用電需求，運轉模式改為二抽二發。

副廠長洪文龍指出，因應再生能源持續發展，白天太陽光電大幅增加，日月潭蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中的水量，白天時，會利用充沛的太陽光電將水抽回日月潭水庫，夜間則依用電需求放水發電，使得日月潭水位會隨觀二、明潭兩座抽蓄電廠下池水位高低升降。

由於配合白天太陽光電發電及夜尖峰用電需求，抽蓄電廠下池水位在上午8時左右降至最低，白天時段持續以抽水模式運轉至下午3時左右，所以下午3時會回升至最高，因此九蛙疊像水位在早上和傍晚皆隨發電而有所變化。