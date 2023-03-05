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南部空氣品質亮橘燈 敏感族群減少戶外劇烈活動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鄭明典表示，海峽上大晴空，可以看看衛星反演的PM2.5。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，海峽上大晴空，可以看看衛星反演的PM2.5。圖／取自鄭明典臉書

環保署提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，海峽上大晴空，可以看看衛星反演的PM2.5。

中央氣象局說，今天台灣附近吹著偏乾的東北風，各地大多為晴到多雲，只有東部及東南部有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，西半部及東北部低溫普遍在12到14度，其中新北、新竹、苗栗及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，東部及東南部約15、16度。

氣象局說，白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部約25、26度，南部內陸溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

苗栗至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，海邊活動多留意。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，中國上海一帶臭氧約60～80ppb，東北風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環保署提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、馬祖、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、馬祖、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

東北風 馬祖 氣象局 空氣品質

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