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台鐵局加強疏運服務 配合未來桃園鐵路地下化工期

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供

隨著國內疫情降溫，台鐵旅客人數也逐漸回到疫前運量水準，其中又以台北至桃園路段最為顯著，台鐵局表示，將會加強桃園地區疏運服務及服務措施，預估桃園站冷氣能在5月如期換裝、內壢站及中壢站各種設施也將提早完成改善，未來配合鐵道局桃園鐵路地下化工期，提供旅客更好服務。

台鐵局指出，目前桃園站每日旅客數約4.5萬人，中壢站4萬人，內壢站1.5萬人，總計高達10萬人，為加強桃園地區疏運服務，除投入更多EMU900型新式電聯車、提升運能外，也積極維護更新既有站體建築、美化候車空間、更新廁所、增加無障礙設施，以及設置新式自動售票機。

台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，並會同立委趙正宇勘查桃園站空調系統改善，以及內壢站站體整修進度，針對立委的指示，要求即刻納入計畫辦理；隨後杜微趕赴中壢站察看行車運轉、旅客嚮導及安全維護作業情形，了解車站軟硬體需改善處。

另杜微也視察中壢四、五號倉庫，這二幢歷史建築的修復再利用，以及設計標案進度有落後情形。杜微指示，需先辦理屋頂修復、加固門窗，徹底整理周邊環境，並加裝監視器，利用手機連線監控，確保安全，同時應檢討調整標案內容，及早發包。

杜微表示，桃園地區無論平假日都有大量旅客人流，台鐵局會加強服務措施，桃園站冷氣預估5月如期換裝無成、內壢站及中壢站各種設施也提早完成改善，未來配合鐵道局桃園鐵路地下化工程，提供旅客民眾更好服務。

台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前視察中壢四、五號倉庫，這二幢歷史建築的修復再利用及設計標案進度有落後情形。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前視察中壢四、五號倉庫，這二幢歷史建築的修復再利用及設計標案進度有落後情形。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微日前前往視察桃園地區上班尖峰時段通勤、通學旅客疏運情形，以及站體整修進度。圖／台鐵局提供

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