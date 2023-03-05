快訊

一周數位爆報／蘋果關閉1功能恐遭限制充電、他喊三星摺疊機被摺爛挨轟

經典賽／小葛雷諾不打了 右膝不適退出多明尼加隊

疫情穩定 校園明天口罩解禁 QA一次解惑

未來一周好天氣降雨機率低 下周日恐變天、較強冷空氣襲

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。記者林伯東／攝影
今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。記者林伯東／攝影

天氣風險管理公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。

氣溫方面，則呈現日夜溫差大。廖于霆說，今天白天北部高溫21度左右，中南部則在23-26度之間。東半部高溫21-23度。低溫各地都在12-14度之間。

明天東北風開始減弱，各地仍是晴到多雲的穩定天氣，廖于霆說，白天高溫回升，日夜溫差進一步拉大，各地早晚低溫12-17度，白天高溫北部可來到22度以上，中部22-25度，南部23-25度。東半部高溫21-23度。

廖于霆表示，未來一周台灣都位於比較偏乾的環境中，降雨機率低，各地可見陽光，白天高溫緩慢回升到周六，建議可以好好把握這段天氣比較穩定的時間。

下次比較明顯天氣變化，可能在下周日，廖于霆表示，有道鋒面將通過，為台灣帶來陣雨，後續還有比較強的冷空氣南下，不過因為還有七天以上，變動度仍大，持續觀察。

廖于霆表示，因為天氣穩定日照強，風速弱，臭氧濃度升高，且不利於汙染物擴散，南部的空氣品質不佳，對敏感族群不健康等級，而且下周連續幾天都會是類似情況，請容易過敏的民眾注意預防，避免外出或是盡量攜帶口罩。

今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。記者林伯東／攝影
今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。記者林伯東／攝影

高溫 低溫 天氣動態

延伸閱讀

明晨最冷！ 竹苗低溫特報 周末再一波冷空氣 雨區曝光

鄭明典1圖曝「春天腳步近了」 氣象局：仍有兩觀察重點

台南後壁8.2度 吳德榮：白天起漸回暖 這天東北風增強

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

相關新聞

歌仔戲大師陳美雲驚傳驟逝、享壽72歲 陳美雲歌劇團證實

歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。「陳美雲歌劇團」臉書粉專昨深夜發文表示，「我們團長今晚8:10因步履失穩，滑倒，就...

全球最佳醫院台大第249名 國內醫界：不應該這麼後面

根據美國新聞周刊（Newsweek）公布最新「全球最佳醫院」，今年首度納入台灣醫院評比，台大醫院在全球受評比的二千三百多...

全球最佳醫院評比／病人感受 漸成國際重要指標

美國新聞周刊（Newsweek）公布最新全球最佳醫院，僅台大醫院擠進全球前二五○強。有專家提醒，病人感受與體驗漸成醫療品...

未來一周好天氣降雨機率低 下周日恐變天、較強冷空氣襲

天氣風險管理公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。

國際郵輪重返台灣 指揮中心防疫鬆綁

暌違一年多，台灣總算迎來了國際郵輪，七海探索者號和威士特丹號明天將先後靠泊高雄港；指揮中心前天也核定鬆綁國際郵輪防疫指引...

基隆七堵6.7度！明晨仍有極低溫 這天恐再變天轉乾冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，夜間強輻射冷卻作用，帶來清晨的極低溫，今天平地最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦