未來一周好天氣降雨機率低 下周日恐變天、較強冷空氣襲
天氣風險管理公司天氣分析師廖于霆說，今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。
氣溫方面，則呈現日夜溫差大。廖于霆說，今天白天北部高溫21度左右，中南部則在23-26度之間。東半部高溫21-23度。低溫各地都在12-14度之間。
明天東北風開始減弱，各地仍是晴到多雲的穩定天氣，廖于霆說，白天高溫回升，日夜溫差進一步拉大，各地早晚低溫12-17度，白天高溫北部可來到22度以上，中部22-25度，南部23-25度。東半部高溫21-23度。
廖于霆表示，未來一周台灣都位於比較偏乾的環境中，降雨機率低，各地可見陽光，白天高溫緩慢回升到周六，建議可以好好把握這段天氣比較穩定的時間。
下次比較明顯天氣變化，可能在下周日，廖于霆表示，有道鋒面將通過，為台灣帶來陣雨，後續還有比較強的冷空氣南下，不過因為還有七天以上，變動度仍大，持續觀察。
廖于霆表示，因為天氣穩定日照強，風速弱，臭氧濃度升高，且不利於汙染物擴散，南部的空氣品質不佳，對敏感族群不健康等級，而且下周連續幾天都會是類似情況，請容易過敏的民眾注意預防，避免外出或是盡量攜帶口罩。
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