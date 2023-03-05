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基隆七堵6.7度！明晨仍有極低溫 這天恐再變天轉乾冷

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基隆七堵6.7度！明晨仍有極低溫 這天恐再變天轉乾冷

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
未來一周天氣持續晴朗，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有輻射冷卻降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適。本報資料照片
未來一周天氣持續晴朗，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有輻射冷卻降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，夜間強輻射冷卻作用，帶來清晨的極低溫，今天平地最低氣溫為基隆七堵區6.7度，其次是苗栗公館鄉6.9度；台北測站亦已降至12.6度，符合大陸冷氣團的標準。

吳德榮說，未來一周天氣持續晴朗，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有輻射冷卻降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適。

今、明白天北舒適、南微熱，清晨部分縣市仍有極低溫發生的條件。今天北部7至23度，中部9至27度，南部10至29度，東部9至28度。

他說，周二至下周日白天氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差仍很大。

吳德榮說，下一波鋒面大約在下周日晚至13日下周一晨快速通過，天氣明顯轉變，鋒後有強的乾冷空氣南下；美國（GFS）模式則模擬，時間慢半天左右。但皆為第8、9天的模擬，有不確定性存在，降雨的情形及冷空氣的等級，需持續觀察模式的調整。

吳德榮 低溫

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