忠信愛樂交響樂團完美演出 忠信學校學生也登台參與

忠信愛樂交響樂團「轉 Revolve」音樂會4日晚間在忠信學校禮堂登台，選曲多為經典交響曲目，由近60名專業音樂演奏者，以及26名忠信學校學生共同演出，長達1個半小時專業演奏，不僅展現忠信愛樂音樂實力，更為學子提供更平易的優質音樂素養教程。

忠信學校校長廖婉君表示，忠信愛樂交響樂團是一個由北台灣專業音樂人組織的民間愛樂團體，並經忠信學校樂團首席馮璞倡議，偕許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等專業音樂人於2018年共同發起成立，指揮由馬克．葛瑞森（Mark Graveson）擔任。

4日晚間忠信愛樂在忠信學校禮堂演奏創團第三部曲「轉Revolve」，以弦樂合奏方式呈現；團長馮璞表示，忠信愛樂有創團4部曲，分別為「起承轉續」，首部曲「起Arise」已在2019年於新竹縣文化局演藝廳公演，二部曲「承Succeed」在去年於台中國家歌劇院公演，這次的第三部曲則選在忠信學校演出。

馮璞指出，指揮馬克．葛瑞森和團員們共同挑選了比較具有挑戰性的樂曲演出，上半場忠信愛樂以奧托里諾．雷史畢基的「西西里亞納」樂曲揭幕，下半場為雷夫．威廉姆斯「泰利斯幻想曲」，同時音樂會上還邀請了享譽國際的台灣吉他演奏家蘇孟風，以及台灣班多鈕手風琴演奏家吳詠隆同台，演出阿斯托爾．皮亞佐拉「遺忘」以及羅伯托．迪馬里諾「雙協奏曲第二樂章行板與第三樂章急板」2首樂曲。

忠信學校這次也有26名學生參與音樂會演出，其中林廷昇和彭君赫共同帶來中國笛與鋼琴二重奏「晨夕」，林廷昇提到忠信學校給予他很大的舞台空間發揮，讓他的中國笛演奏能被眾人聽見，擅長鋼琴演奏的彭君赫更是在這次音樂會中表現傑出。

學生演奏者中，還有一對姐妹李羿萱及李品瑢，分別就讀忠信學校高中部及國中部，2人各自擅長小提琴及長笛，也在這次音樂會上參與演奏，2人提到不僅平常會在學校練習演奏，更還會在家中合奏，讓學習音樂的過程變有趣。

忠信學校目前學生數約有1000人，其中學生管弦預備隊即有百餘人參與，學校對於學生音樂培養十分要求，希望能為台灣音樂界培養下一個大師級人物。