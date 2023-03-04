2023全球最佳醫院／台大進入250強 院長吳明賢這樣說

「Newsweek」與全球數據公司Statista第五年公布全球最佳醫院，「World’s Best Hospitals 2023」首度納入台灣醫院，共35家醫院上榜，台大以全球排名第249名，名列全球前250強。但台大醫院長吳明賢表示對調查結果表示訝異，他認為以台灣醫療技術及服務水準，排名不應該這麼後面，「相信有很多醫院都感到不服氣」。

這次世界最佳醫院排行榜調查全球28個國家／地區的2300多家醫院，列出前250名最佳醫院；同時也依各個國家／地區列出當地排名，包括美國、德國、日本、韓國、法國及台灣等國。Newsweek表示，公布這項調查，希望經由對各國醫院聲譽和績效的比較，幫助民眾和親人尋求最佳照顧的患者與家庭的醫院。

台灣上榜的35家醫院中，前10名分別為台大醫院、台北榮總、高雄長庚、成大醫院、中國醫藥大學附設醫院、林口長庚、台北長庚、台中榮總、國泰醫院、高雄榮總。

吳明賢說，台灣不應只有台大醫院名列全球前250名，應有更多醫院入榜，名次也應提前，甚至進入百名都沒有問題。他反問，台灣的醫療技術及服務水準，「怎麼可能比日本、南韓還差」。

吳明賢說，依台大醫院、台大醫學院於全球臨床醫學論文發表，經常是前50名，Newsweek的評比項目與國內醫學評鑑項目不同，國內許多醫院在肝臟等器官移植方面，世界評比數一數二，許多其他國家的醫師來到台灣學習，如果以國內醫院排名比較，「相信有很多醫院應該都感到不服氣」。

吳明賢表示，有排名較後的醫院主管來詢問，「這評比分數到底是怎麽打的？」他特別去了解，發現評比以滿分100分來說，54分是醫院同儕評比，分為台灣當地醫院評比占49分，國際醫療機構評比占5分，但他不清楚台灣本地評審有哪些人，「米其林餐廳評比都有秘密客，但到底是誰來到台大醫院評比，連我都不知道」。

吳明賢指出，評比另有品質指標占29分，17分是病人感受，其中病人就醫經驗14.5分，另外2.5分是醫院有無提供可驗證的標準化問卷為病人的功能性、生活品質等進行評估。

吳明賢說，台大醫院列入全球前250名，由於同儕評比分數達54分，很可能是受到國內醫療同僚的肯定，「高興是高興，但不需要特別強調」，他常和醫院同仁說，外部調查、評比就當作是對醫院的檢視及「健康檢查」的參考就好。

吳明賢說，重要的是，台大醫院的核心價值是要成為世界一流的大學醫院，這是一個長期努力的目標，，著重在「服務」，「教學」、「研究」，服務是要解決病人的問題，教學是要教出可以解決病人問題的醫師，而研究為研究病人疾病問題，在醫療不斷創新的當下，台大醫院會繼續做好「健康守護、醫界典範」的領頭羊角色。