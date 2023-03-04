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深耕金門傀儡戲70年 傀儡藝師蔡甲庚辭世

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「金門傀儡戲劇團」創團前團長蔡甲庚於前（2）日過世，享耆壽90歲。圖/金門傀儡戲劇團團長蔡遠進提供
「金門傀儡戲劇團」創團前團長蔡甲庚於前（2）日過世，享耆壽90歲。圖/金門傀儡戲劇團團長蔡遠進提供

金門傀儡戲劇團」創團前團長蔡甲庚於前（2）日過世，享耆壽90歲。蔡甲庚藝師演出經歷將近70年，並致力推廣傀儡戲文化及深耕校園薪傳，文化部長史哲聞訊表達哀悼並表示，蔡甲庚藝師一生致力傀儡戲演出，透過家族世代傳承，由後輩透過變革與創新下，隨時代戮力保存這門古老的傳統表演藝術，其持續發揚與薪傳的精神，令人感佩，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部表示，蔡甲庚1934年出生於金寧鄉安美村西堡，早期以廟會各項科儀活動為主，因金門戰地情勢特殊，當時傀儡戲演師較少，蔡甲庚跟從許仕順先生開始學習傀儡戲，於1988年成立「金西堡傀儡戲劇團」，2011年正式立案，之後其子蔡遠進更名為「金門傀儡戲劇團」，為目前金門縣唯一的傀儡戲劇團，於2018年登錄為傳統表演藝術「金門傳統傀儡戲」保存團體。

傀儡戲於金門以閩南語稱之為「踏棚」，因每一棚戲演出前的請神與演戲後的辭神，必須請「田都元帥」進行「踏棚」儀式，可驅邪制煞。金門傀儡戲班傳承脈絡是透過口述傳授，並無紙本流傳，且父傳子居，蔡甲庚之子蔡遠進克紹箕裘，接手劇團事務，投身發揚、推廣傳統藝術，並持續於金門校園演示傀儡戲。

金門 文化部

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