精進機器人手臂手術技術 秀傳引進機器人輔助手術系統

秀傳醫療體系跟法國長期結盟的「亞洲遠距微創手術中心」，在台灣已深耕15年，致力於外科醫師的各式微創手術培訓，又新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，秀傳醫院院長黃士維說，希望藉此提升台灣及來自世界各國的醫師在機器人手臂手術的技術。

秀傳院長黃士維表示，醫療科技日新月異，而機械手臂為現今的手術趨勢，根據統計，目前台灣各家醫院以機器人手臂用於外科手術的採用率為4%，亞洲遠距微創手術中心除了邀請全世界頂級師資外，還需搭配最先進的微創手術設備，才能提供給外科醫師最優質的手術課程，希望藉由中心提供的各種教育訓練更加精進外科醫師的技術與信心，機器手臂使用率能提升至10%以上。

黃士維指出，秀傳醫療體系今年2月引進全亞洲第一台培訓專用、美敦力(Medtronic)的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，是現今全世界最先進的機器人系統之一，希望藉此提升台灣及來自世界各國的醫師在機器人手臂手術的技術。Hugo™ 機器人手術輔助系統獨立手臂的設計，能夠於手術室間移動，根據術式需求靈活彈性的使用，開放式的醫師控台能夠讓醫師於手術間持續與手術團隊保持溝通。

黃士維說，「亞洲遠距微創手術中心」將以培訓300個醫師與其醫療團隊為目標，不僅可造福廣大的病患，也期待能大幅提升台灣醫師在國際上的影響力，對外輸出扎實的醫療軟實力，未來更希望秀傳能成為全球第一個結合動物和臨床的Hugo™機器手術培訓中心。