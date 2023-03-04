快訊

罕見！陸政協主席汪洋報告 今後工作建議隻字未提對台

精進機器人手臂手術技術 秀傳引進機器人輔助手術系統

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，眾人並觀摩操作。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，眾人並觀摩操作。圖／秀傳醫療體系提供

秀傳醫療體系跟法國長期結盟的「亞洲遠距微創手術中心」，在台灣已深耕15年，致力於外科醫師的各式微創手術培訓，又新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，秀傳醫院院長黃士維說，希望藉此提升台灣及來自世界各國的醫師在機器人手臂手術的技術。

秀傳院長黃士維表示，醫療科技日新月異，而機械手臂為現今的手術趨勢，根據統計，目前台灣各家醫院以機器人手臂用於外科手術的採用率為4%，亞洲遠距微創手術中心除了邀請全世界頂級師資外，還需搭配最先進的微創手術設備，才能提供給外科醫師最優質的手術課程，希望藉由中心提供的各種教育訓練更加精進外科醫師的技術與信心，機器手臂使用率能提升至10%以上。

黃士維指出，秀傳醫療體系今年2月引進全亞洲第一台培訓專用、美敦力(Medtronic)的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，是現今全世界最先進的機器人系統之一，希望藉此提升台灣及來自世界各國的醫師在機器人手臂手術的技術。Hugo™ 機器人手術輔助系統獨立手臂的設計，能夠於手術室間移動，根據術式需求靈活彈性的使用，開放式的醫師控台能夠讓醫師於手術間持續與手術團隊保持溝通。

黃士維說，「亞洲遠距微創手術中心」將以培訓300個醫師與其醫療團隊為目標，不僅可造福廣大的病患，也期待能大幅提升台灣醫師在國際上的影響力，對外輸出扎實的醫療軟實力，未來更希望秀傳能成為全球第一個結合動物和臨床的Hugo™機器手術培訓中心。

包括立委黃秀芳、彰化縣副縣長林田富、衛生局長葉彥伯、外貿協會董事長黃志芳、衛福部健保署署長石崇良、醫事司司長劉越萍和來自全台各地的醫師，今天都到場見證這部機器人系統進駐秀傳醫療體系。

秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，秀傳醫療體系總裁黃明和親自操作。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，秀傳醫療體系總裁黃明和親自操作。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，眾人並觀摩操作。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，眾人並觀摩操作。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，眾人並觀摩操作。圖／秀傳醫療體系提供
秀傳醫療體系「亞洲遠距微創手術中心」，新引進全亞洲第一台培訓專用的Hugo™機器人輔助手術(RAS)系統，今天舉辦啟用典禮，眾人並觀摩操作。圖／秀傳醫療體系提供

微創手術 醫師 遠距

延伸閱讀

彰化秀傳引進Hugo手術機器人 目標培訓300醫師

78歲翁下體突出現腫塊 「走路跑出來」幸手術2天出院

全球1成人口有肥胖症 醫師提醒這5點不能輕忽

詹雅雯不唱了！腦部大失血留陰影 3度動刀遺產捐款

相關新聞

明清晨4縣市防低溫 未來3天各地早晚溫差恐達10度以上

中央氣象局表示，明天各地仍為多雲到晴天氣，僅花東地區有零星降雨，下周二前各地受輻射冷卻效應影響，早晚偏冷，局部更有達10...

疑無人機闖入跑道…桃機一度暫停起降 14航班、千名旅客受影響

桃園國際機場今天下午接獲民眾通報，飛機起降南跑道疑似有無人機活動，一度全面關場暫停起降，桃園機場公司表是，經確認周邊已無無...

國防部前發言人羅紹和投身公益 出新書曝坎坷童年

有「台灣史上最強國防部發言人」稱號的羅紹和退休後，投入公益擔任安得烈慈善協會執行長，他最近首度出書《有溫度的人》，今天下...

春季天象精彩 肉眼可見日落奇景「月掩金星」錯過再等40年

時序來到春天，今年3月天象精彩，不只3月21日春分的黃道光、穀神星衝等，3月24日還有肉眼可見數十年難得奇景的「月掩金星...

楊瓊瓔辦「三保一金」說明會 陳吉仲：農保維持78元

行政院農委會主委陳吉仲今受立委楊瓊瓔邀請，出席農民四大福利政策「三保一金」說明會，陳允諾全力協助台中肉品市場原地轉型、大...

彰化秀傳引進Hugo手術機器人 目標培訓300醫師

秀傳醫療體系跟法國合作「亞洲遠距微創手術中心（IRCAD-Taiwan）」，已經15年，致力於外科醫師各式微創手術培訓。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦