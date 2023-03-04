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罕見！陸政協主席汪洋報告 今後工作建議隻字未提對台

楊瓊瓔辦「三保一金」說明會 陳吉仲：農保維持78元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
行政院農委會主委陳吉仲今受立委楊瓊瓔邀請，出席農民四大福利政策「三保一金」說明會。圖／立法委員楊瓊瓔提供
行政院農委會主委陳吉仲今受立委楊瓊瓔邀請，出席農民四大福利政策「三保一金」說明會。圖／立法委員楊瓊瓔提供

行政院農委會主委陳吉仲今受立委楊瓊瓔邀請，出席農民四大福利政策「三保一金」說明會，陳允諾全力協助台中肉品市場原地轉型、大雅區農會興建供銷大樓案，以及補助菌種公司建置不斷電系統經費。

立委楊瓊瓔在台中大雅舉辦農民四大福利政策「三保一金」說明會，陳吉仲親自出席並率輔導處長陳俊言、農業金融局長李聰勇、農糧署副署長蘇茂祥、台中區農業改良場場長李紅曦等說明政策新制，包括台中市農會、台中區農會、大雅區農會等理事長、總幹事、推廣部主任、供銷部主任共計80餘人與會，台中市農業局長張敬昌也出席。

「照顧農民不分黨派色彩！」楊瓊瓔致詞表示，她長期在立法院經濟委員會，與陳吉仲主委合作無間，一同推動農民四大福利政策「三保一金」，以最短時間，於立法院達成朝野共識，順利三讀通過，「台灣以農立國，應全方位照顧農民」。

陳吉仲表示，目前國內農保被保險人約有95.4萬人，為適時反映勞工基本工資及物價，同步提升農保及農職保保障，月投保金額由1萬200元修正為2萬400元，而農保生育給付標準由2個月修正為3個月，金額從2萬400元提高為6萬1200元，農保喪葬津貼由15.3萬翻倍為30.6萬元。

「農民每月農保保費維持78元！」陳吉仲強調，為展現政府對農民的照顧，農民因月投保金額調整所增加的保險費，由中央主管機關予以補助，絕不增加農民保費負擔。

農民職業災害保險由農民每月自繳15元，因從農致傷殘或死亡，發給傷病給付、身心障礙給付、就醫津貼、喪葬津貼等。自2023年12月1日起，新申請參加農保，一併強制參加農職保，目前台中市外埔區、大安區、和平區、龍井區、東勢區農會農民職業災害保險投保率逾4成。

台中市農業局長張敬昌提出，台中肉品市場原地轉型「建置台中市區域肉品物流及供應中心計畫案」，總經費6.91億元，爭取農委會補助4.84億元，市府配合款2.07億元，陳吉仲承諾全力協助。

大雅農會總幹事林國永總幹事提出，希望小麥納入農作物保險；陳表示，因作物面積不足，同意協助比照高梁政策性保險來協助農民，另擬興建供銷大樓案，農委會也會全力支持，給予經費補助。

行政院農委會主委陳吉仲今受立委楊瓊瓔邀請，出席農民四大福利政策「三保一金」說明會。圖／立法委員楊瓊瓔提供
行政院農委會主委陳吉仲今受立委楊瓊瓔邀請，出席農民四大福利政策「三保一金」說明會。圖／立法委員楊瓊瓔提供

農民 陳吉仲 保險

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