國防部前發言人羅紹和投身公益 出新書曝坎坷童年

有「台灣史上最強國防部發言人」稱號的羅紹和退休後，投入公益擔任安得烈慈善協會執行長，他最近首度出書《有溫度的人》，今天下午到新竹辦簽書會。分享書中提及的坎坷童年，父親酗酒家暴、母親離家棄子，他曾經怨懟，但長大後回想這些都是人生的養分，更讓他懂得弱勢孩童的需求，版稅收入將全數捐出。

羅紹和與麥田出版合作推出人生的第一本創作《有溫度的人——羅紹和的生命成長與慈善之路》，今天在安得烈慈善協會新竹辦事處舉辦了簽書會；不少民眾遠道而來支持，民進黨新竹市黨部主委陳建名、無償提供房子作為新竹辦事處使用的楊阿姨等人也現身力挺，氣氛溫馨。

羅紹和說，新書除了紀錄自己的成長歷程、人生經歷以及深刻的自我剖析，也分享這幾年在安得烈慈善協會工作點滴，接觸了許多動容的生命故事，有些孩子不畏逆境困難成長，令人敬佩。有感現代許多孩子衣食無缺，其實很多孩子艱困生活難以想像。

「從沒想過當國防部發言人，甚至出書...」羅紹和說，因為自己其實是個沒自信、膽怯且退縮的人，這樣的個性源自從小生長的環境，他分享自己來自貧困、弱勢與高風險家庭，父親有酗酒、家暴等問題，媽媽也離家拋棄他和弟弟，讓他對父母不諒解。

羅紹和說，他在寄養家庭受養父母的照顧成長，長大後回想原生家庭的一切，認為這些都是上天給他的養分，「有了這些磨練才知道如何助人、幫助下一代」，人生無法選擇出生，但是靠個人努力改變，重點也要「願意改變」，不能總是怨天尤人。

羅紹和也在新書中分享，「分享幸福是一把開啟快樂的鑰匙，分享幸福也是種下幸福快樂的種子，分享幸福是助人更是助己；一個人若能無私分享、樂於分享，一定可以為自己帶來更多的幸福與快樂。」希望更多人「做有溫度的事，成為有溫度的人」。

羅紹和投身公益，也決定將新書的版稅收入全數捐給安得烈慈善協會，目前已將首刷的版稅20萬元捐出；也感謝麥田出版響應提撥5%版稅支持安得烈慈善協會工作，共同推動「做有溫度的事，成為有溫度的人」的公益理念。

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