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彰化秀傳引進Hugo手術機器人 目標培訓300醫師

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維表示，Hugo機器人輔助手術系統有獨立手臂設計，能夠於手術室間移動。圖／彰化秀傳提供
秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維表示，Hugo機器人輔助手術系統有獨立手臂設計，能夠於手術室間移動。圖／彰化秀傳提供

秀傳醫療體系跟法國合作「亞洲遠距微創手術中心（IRCAD-Taiwan）」，已經15年，致力於外科醫師各式微創手術培訓。該中心今年二月引進全亞洲第一台培訓專用的「Hugo™機器人輔助手術（RAS）系統」，今舉辦啟用典禮，將以培訓300位醫師與其醫療團隊為目標，增強國內醫療軟實力。

彰化縣副縣長林田富、衛生局長葉彥伯、外貿協會董事長黃志芳、衛福部健保署長石崇良、醫事司長劉越萍、健保署中區健保業務組組長李純馥皆參加啟用典禮。秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維表示，目前台灣各醫院以機器人手臂用於外科手術的比率為4%，希望藉由各種教育訓練增加外科醫師的技術與信心，使機器手臂使用率提升至10%以上。

黃士維表示，醫療科技日新月異，機械手臂為現今手術趨勢，Hugo機器人輔助手術系統有獨立手臂設計，能夠於手術室間移動，根據不同的手術需求靈活運用，醫師控台屬於開放式，夠讓醫師在手術間持續與團隊溝通，希望透過引進這個系統，藉此提升受訓醫師運用機器人手臂的技術。

亞洲遠距微創手術中心將以培訓300位醫師與其醫療團隊為目標，黃士維表示，期待醫師受訓後造福病患，也大幅提升台灣醫師在國際上的影響力，對外輸出扎實的醫療軟實力，更希望秀傳成為全球第一個結合動物和臨床的機器手術培訓中心。

彰化秀傳醫療體系跟合作的「亞洲遠距微創手術中心」在台灣外科領域深耕15年，今年2月引進全Hugo™機器人輔助手術系統。彰化秀傳總裁黃明和表示，期待醫師受訓後造福病患，也大幅提升台灣醫師在國際上的影響力。圖／彰化秀傳提供
彰化秀傳醫療體系跟合作的「亞洲遠距微創手術中心」在台灣外科領域深耕15年，今年2月引進全Hugo™機器人輔助手術系統。彰化秀傳總裁黃明和表示，期待醫師受訓後造福病患，也大幅提升台灣醫師在國際上的影響力。圖／彰化秀傳提供
彰化秀傳醫療體系跟合作的「亞洲遠距微創手術中心」在台灣外科領域深耕15年，今年2月引進全Hugo™機器人輔助手術系統，期待醫師受訓後造福病患，也大幅提升台灣醫師在國際上的影響力。圖／彰化秀傳提供
彰化秀傳醫療體系跟合作的「亞洲遠距微創手術中心」在台灣外科領域深耕15年，今年2月引進全Hugo™機器人輔助手術系統，期待醫師受訓後造福病患，也大幅提升台灣醫師在國際上的影響力。圖／彰化秀傳提供

微創手術 醫師 健保

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