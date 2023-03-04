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明清晨4縣市防低溫 未來3天各地早晚溫差恐達10度以上

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地仍為多雲到晴天氣，僅花東地區有零星降雨。示意圖／本報資料照片
明天各地仍為多雲到晴天氣，僅花東地區有零星降雨。示意圖／本報資料照片

中央氣象局表示，明天各地仍為多雲到晴天氣，僅花東地區有零星降雨，下周二前各地受輻射冷卻效應影響，早晚偏冷，局部更有達10度以下低溫，白天各地溫度則可回升至20度以上。其中，明天清晨至上午新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，有10度以下低溫機率。

氣象預報員張承傳表示，接下來一周各地多為晴到多雲天氣，明天花東地區有零星降雨，下周三至周六東半部地區也有零星雨。溫度部分，下周二前輻射冷卻影響，清晨及白天溫差可達10度以上，西半部、東北部清晨低溫約11到14度，空曠地區也有局部10度以下機率，花東地區低溫約15、16度；北部、東半部白天高溫可達21至23度、中南部地區約為25、26度。

張承傳指出，周三起各地溫度會再上升1、2度，西半部地區白天高溫約為25至27度、東半部地區約24至25度。 另外，他也說，下周三、周四馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

高溫 低溫 氣象局

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