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78歲翁下體突出現腫塊 「走路跑出來」幸手術2天出院

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師林佳達替78歲王先生，做腹腔鏡疝氣修補手術，2天就出院。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師林佳達替78歲王先生，做腹腔鏡疝氣修補手術，2天就出院。圖／台中榮總嘉義分院提供

78歲榮民王先生到台中榮總嘉義分院泌尿外科看診時，表示陰囊附近最近突然出現腫塊，主治醫師林佳達診斷為「疝氣」，立即安排腹腔鏡疝氣修補手術，經過2天住院恢復，王老先生笑臉地出院。嘉榮醫院指出，腹腔鏡疝氣修補手術，傷口小，術後疼痛感較低、住院天數短約1至3天。

「醫生，我那邊腫起來啦! 」王先生就醫時說，走路就會跑出來，用手揉一揉會覺得比較舒服，嘉榮泌尿外科醫師林佳達確認是疝氣，立刻動手術，2天就出院，沒特別後遺症。

林佳達解釋，疝氣治療通常以「手術」修補，但許多父母擔心嬰兒患者的年齡太小，不忍心讓小孩接受手術，但治療疝氣除外觀考量，最重要的就是為避免腸子從腹腔內滑出，無法縮回的「嵌頓性疝氣」，嚴重可能造成腸壞死、敗血症，甚至死亡。

林佳達也說，嘉榮的腹腔鏡疝氣修補手術，相較傳統手術，傷口小，術後疼痛感較低、住院天數短約1到3日，且通常可立即恢復正常工作，手術成功率超過95%；在手術時，會檢查腹腔對側，查看是否有潛在性對側疝氣發生可能，則可同時修補，這樣可大幅降低對側疝氣發生的機會，減少將來需要再動一次手術的機率。

林佳達指出，疝氣俗稱墜腸，是指腹腔內的腸子跑到腹腔外，最常見的就是腹股溝疝氣，觸診時可在腹股溝、即鼠蹊部處，摸到1團腫塊，肚子用力時會變大一些，平躺時多半會縮回去；發生則不分年齡，但最常見於嬰兒及老年人，分別有7%、8%的好發率，嬰幼兒主要是有先天性的疝氣袋凸出於腹腔外，而老年人形成疝氣的原因，就像是輪胎外胎使用太久磨破了，內胎跟著鼓出來，因此在治療上除須修平內胎（去除疝氣袋）外，還要加強外胎（腹壁補強術），避免復發。

林佳達提醒，小兒疝氣可能有先天性的特點，但成年人疝氣則可以「減少腹壓」來預防，呼籲民眾避免長期用力大便造成便祕，避免攝護腺肥大未治療導致須長期用力小便，或避免慢性咳嗽、長期搬舉重物等，減少腹部壓力上升的行為；大部分的疝氣可從外觀看出，患者也能察覺到自己腹股溝或陰囊處出現突出的腫塊，當站立及腹部用力時特別明顯，有時候患部會出現疼痛、或沉重感，當出現以上症狀，建議立即尋求醫師專業診斷及治療。

台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師林佳達（右）替78歲王先生，做腹腔鏡疝氣修補手術，2天就出院。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師林佳達（右）替78歲王先生，做腹腔鏡疝氣修補手術，2天就出院。圖／台中榮總嘉義分院提供

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