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拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

中央社／ 台北4日電
基底細胞癌最重要誘發因子是紫外線，尤其白種人對紫外線防護力差，很容易會曬傷、癌化，再加上白種人愛做日光浴，就會加重癌化現象生成。示意圖/ingimage
基底細胞癌最重要誘發因子是紫外線，尤其白種人對紫外線防護力差，很容易會曬傷、癌化，再加上白種人愛做日光浴，就會加重癌化現象生成。示意圖/ingimage

美國總統拜登從胸口切除的癌性皮膚組織確定是基底細胞癌。皮膚科醫師提醒，紫外線是最主要誘發因子，農夫、漁民、軍人等長期在紫外線下工作職業屬於高風險族群，務必適當做好防曬。

歐康納（Kevin O'Connor）在透過白宮公布信函指出，拜登（Joe Biden）於2月16日移除的組織檢查證實為基底細胞癌（basal cell carcinoma）。檢體區域已經痊癒，但拜登將持續接受皮膚病學監測。

高雄榮總皮膚科主治醫師吳介山今天上午接受媒體採訪時表示，基底細胞癌最重要誘發因子是紫外線，尤其白種人對紫外線防護力差，很容易會曬傷、癌化，再加上白種人愛做日光浴，就會加重癌化現象生成。

吳介山說，黃種人也可能有類似現象，如農夫、漁民、軍人等，因為常在大量紫外線下工作，長期累積就會增加風險。民眾對於日常生活得曬太陽無需太恐慌，適當日曬沒問題，但一定要適當做好防曬。

吳介山表示，人體皮膚對於紫外線有防禦性及代謝作用，如去墾丁海邊玩耍，沒有做好防曬，1、2天曬成短期嚴重曬傷，並不會一次就釀成罹癌風險，基底細胞癌生成都是需要長期曝曬在紫外線下，日積月累，超過身體修復極限，才會產生癌化作用。

吳介山提醒，民眾不要在沒有任何防護前提下，刻意長時間曬太陽，他以診間遇過的一對農民老夫妻做例子，這對夫妻因為聽到電視上的健康節目提到，曬太陽有助維他命D合成，可以減少軟骨病發生風險，兩人竟然大中午搬著小板凳到中庭曬太陽，長期下來，2人臉上都長了基底細胞癌。

吳介山說，基底細胞癌是一個非常沈默的癌症，很多時候都是從小黑點慢慢生長，這些都需要專業皮膚科醫師評估，一般科醫師都分別不出來，更何況是民眾幾乎無法自行判斷。若黑痣出現大小變化、色素分布不均、形狀改變、疼痛、搔癢、流血，就應該儘速至有皮膚科專業醫師的院所診斷。

以基底細胞癌而言，手術處理是直接了當、最好的治療方式，基底細胞癌切乾淨就沒事，與其他癌症相比較不易轉移，至於無法進行手術切除的地方，就會以冷凍治療或使用特殊藥物等，吳介山強調，切乾淨不代表沒事，患者還是需定期追蹤，才能夠得到最好的預後效果。

紫外線 醫師 皮膚科 拜登

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