配合安坑輕軌營運時間 3月6日起接駁公車調整發車時間

配合安坑輕軌自3月6日起調整全日營運，新北市交通局表示，安坑1線等5條接駁公車同步調整發車班次，並維持免費搭乘至試營運最後一天（12日），歡迎民眾多加利用。

交通局表示，安坑輕軌自K1至K5站行經安一路，交通局協調臺北客運、大都會客運、指南客運等闢駛安坑1線（二叭子植物園－台北小城）、安坑2線（黎明清境－玫瑰中國城）、安坑3線（綠野香坡－安忠路）、安坑5線（五城社區－耕莘安康院區）、安坑6線（安泰路－輕軌雙城站）等5 條接駁公車，以提升大眾運輸服務和滿足民眾轉乘需求，並配合安坑輕軌試營運時間，同步開放免費試乘。

交通局表示，安坑輕軌將自3月6日起將原先試營運期間的營業時間早上10點至晚間18點，調整為早上6點至晚間24點的正常營運時間，仍維持首月免費，5條接駁公車也配合同步調整為每日6點至24點提供服務，除安坑6線平日6點30分至晚間8點、假日7點至17點，採固定班次平日22班、例假日16班之外，其它路線則為平日尖峰班距15分、離峰及例假日為30分一班，計有平日90班、例假日70班。

交通局提醒，安坑輕軌自3月13日起正式營運，接駁公車則依市區公車票價一段票收費，可使用1280公共運輸定期票並享有公車、輕軌轉乘優惠；詳細公車動態資訊可至「大台北公車」網站( https://ebus.gov.taipei/Dybus.aspx )查詢。