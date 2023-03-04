小石虎來不及長大！環保局：露天燒草最重可罰10萬元

「石虎保育大使阿虎加油」日前在臉書粉專發文，1月18日發現定期追蹤的石虎「豆棗」肚子明顯隆起，讓團隊原本期待豆棗順利傳宗接代，然而2月27日下午豆棗的產窩附近，疑似有居民燒雜草，導致野草火勢延燒，待南投消防局消防車趕到現場撲求後，更嚇得石虎豆棗銜著小石虎逃離火場；但當石虎團隊3月2日前往查看時，發現裡頭就躺著2隻、分別為1公1母的石虎屍體，僅出生1個月大就被燒得焦黑，讓團隊人員人分心痛。

阿虎團隊指出，從自動相機拍到豆棗第一胎的小孩已經不再跟著豆棗、另一隻公石虎出現、豆棗疑似再度懷孕，加上追蹤的點位資料推敲豆棗已經又生產了，這無疑是令團隊振奮的好消息，心想很快可以再度拍到豆棗帶著小石虎的影片，但還來不及發布追蹤豆棗的最新現況，豆棗第二胎的2隻小石虎，已被一場無情的大火帶走，但從追蹤資料確認豆棗還在附近活動。

阿虎團隊表示，3月1日，追蹤人員發現豆棗的生產區域遭大火燒過，大夥都希望豆棗已經帶著小孩遠離，研究人員在3月2日回到火燒區域搜索，發現2隻被燒死的小石虎屍體，約一個月大，帶回由獸醫檢視為一公一母。從鄰近的自動相機確認大火發生在2月27日下午，可能是農民燒雜草導致火勢一發不可收拾，自動相機拍到豆棗一度叼著小石虎逃命，但因為南投縣政府消防局出動消防車剛好到現場，豆棗嚇到又往火場方向衝。

團隊更揪心呼籲，從石虎多起案例都發現，人類無心的行為確實不經意傷害了許多野生動物，基於減少空氣汙染和不應耗費消防人力成本，呼籲不管是農地河床或墓地都不要放火亂燒，導致不該發生的火災和傷亡。