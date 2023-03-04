桃園免費肺癌篩檢3天逾千人申請 過關者簡訊通知速預約

桃園市政府3月1日起，提供設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），前3天已逾千人申請，衛生局今天表示已加派人力審查，並陸續發簡訊通知，收到審核過關通知的民眾，可上網( https://health.tychb.gov.tw/tyhpPublic/ )預約篩檢時間及醫院。篩檢當日要持平台核發的QR Code及身分證件到預約醫院，諮詢專線（03）3340345。

衛生局提醒民眾，申請前可先至衛生局官網肺癌篩檢專區看預約平台操作流程教學影片，申請時務必完整填寫相關資料並完成線上簽名，掃描資料也要記得上傳，避免因補件而延長等候審查時間。

桃園市政府LDCT免費篩檢對象會與衛福部國民健康署免費對象區隔，包括年齡向下延伸至40歲，所以40歲至44歲女性或40歲至49歲男性，父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌的民眾，或40歲至49歲且吸菸史達「30包-年」以上的人都符合申請條件，可至衛生局預約平台申請免費篩檢。

目前國民健康署已針對年齡介於50至74歲具重度吸菸史者，及50至74歲男性或45至74歲女性具肺癌家族史者，提供肺癌篩檢服務，符合資格的民眾可前往國民健康署網頁( https://reurl.cc/kl7Yzx )，並逕洽合約醫療院所申請篩檢。

衛生局呼籲， LDCT並不能預防肺癌的發生，為了自己的身體健康還是要勇於拒菸和戒菸，避免吸入過多油煙，處在懸浮微粒、化學物質環境中，更要做好自我防護，並且規律運動、均衡飲食及維持良好的生活型態，增強自我防護、減少疾病威脅。更多肺癌篩檢相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康