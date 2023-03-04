國際郵輪防疫鬆綁！自主防疫期間登船「有症狀再篩」

中央流行疫情指揮中心昨天核定修正國際郵輪掛靠入境及母港作業操作兩指引，航港局表示，原規定自主防疫期間旅客於船上須每2日快篩至期滿，放寬為出現症狀時才進行快篩；另外，郵輪掛靠部分，以往要求旅客入境前提供2日內快篩陰性結果，放寬為旅客有症狀時再使用家用快篩試劑篩檢。

航港局表示，針對郵輪業者主要關切的掛靠入境旅客須提供2日內快篩陰性結果，及母港自主防疫期間船員不可登輪作業規定，皆已修正放寬；另針對旅客自主防疫期間登輪須每2日快篩、確診者就醫車輛安排及旅客返國之檢疫等規範同步檢討調整。

航港局說，郵輪母港指引部分，維持如旅客於自主防疫期間搭乘郵輪，登船時仍應有2日內快篩檢測陰性結果，但於船上自主防疫期間，原規定旅客須每2日快篩至自主防疫期滿，放寬為出現症狀時才進行快篩；如航程中出現確診者，郵輪抵港時原須由業者安排防疫車輛，調整為搭乘一般車輛、旅客返台後原規定領用4劑家用快篩及須於入境當天或自主防疫第1天檢測，將配合指揮中心最新自主防疫措施辦理。

航港局也說，原新登船船員於自主防疫期間不可登輪，且須於登輪當日進行快篩，放寬為登船前進行1次家用快篩，陰性者可登船工作，自主防疫期間由郵輪業者自行訂定篩檢頻率，或有症狀時再進行篩檢；郵輪掛靠指引部分，有關要求旅客入境前須提供2日內快篩陰性結果規定，放寬為旅客有症狀時，使用家用快篩試劑篩檢。

航港局表示，為利業者瞭解最新郵輪指引規範，已將操作指引函知郵輪相關業者，希望讓旅客入境通關作業更加順暢，提高國際郵輪來台靠泊意願，加速推動疫後觀光復甦。