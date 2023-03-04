嘉市陽明醫院長挽袖捐熱血 號召民眾捐血

全台血庫截至目前為止，只剩4.5天的庫存，在後疫情時代，嘉義市陽明醫院與民間社團號召民眾一齊挽袖捐血，讓愛傳承，完成捐血的民眾，依捐血量不同可獲得知名品牌披薩兌換券、彩色口罩等贈品。陽明醫院長謝景祥呼籲民眾踴躍捐血，捐血一袋救人一命。

陽明醫院長謝景祥表示，因為疫情以及農曆新年連假的關係，捐血的人並不多，使得全台血庫鬧血荒，尤其是O型血缺更多，因此陽明醫院結合國川美妙教育事務基金會、警友會、體育會、扶輪社等聯合發起捐血活動，呼籲民眾踴躍捐血，捐血一袋救人一命。

往年陽明醫院與社團聯合經常舉辦捐血活動，去年號召後挹注逾500袋捐血量，今年再聯合嘉義市陽明健康促進會、嘉義市西區扶輪社、國川美妙教育事務基金會、嘉義市體育會以及嘉義市警友會等團體，號召更多熱血民眾的加入，一起努力把血庫填滿，為春寒料峭的三月初，注入溫暖的活力。