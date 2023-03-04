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全球1成人口有肥胖症 醫師提醒這5點不能輕忽

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
徐光漢提出5大原則預防肥胖，為飲食要控制、減少糖攝取、天天五蔬果、規律運動及睡眠充足。圖／天晟醫院提供
徐光漢提出5大原則預防肥胖，為飲食要控制、減少糖攝取、天天五蔬果、規律運動及睡眠充足。圖／天晟醫院提供

3月4日為世界肥胖日，根據世界肥胖聯盟資料統計，全球已達8億人有「肥胖症」，占全球總人口數近1成，而這幾年又因新冠疫情的影響，居家辦公、遠距教學等生活模式的變化，更加劇全球人口肥胖問題；中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，民眾要注意5大原則。

國民健康署指出，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，還可能導致各種心血管與代謝等疾病。衛生福利部也統計，2020年國人十大死因中，有8項與肥胖相關，而肥胖也會增加罹患新冠肺炎時的住院及重症風險。

徐光漢說，「肥胖」不單只是外表問題，隱藏在身上的風險還包括各種慢性疾病，如糖尿病、高血壓、心血管疾病及代謝症候群等，因此，每個人都要有意識並注意自身體重的管理。

要如何預防肥胖及減重，徐光漢提出5大原則，飲食要控制、減少糖攝取、天天五蔬果、規律運動及睡眠充足。BMI>32.5的中、重度肥胖者則建議至專業減重團隊門診，共同制訂治療計畫，視情況也可考慮腹腔鏡減重手術，分別有胃繞道手術、胃袖狀切除手術等。

利用外科手術達到減重目標已是趨勢之一，中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心也提供營養諮詢，徐光漢提醒，肥胖對健康易造成潛在的危害，民眾要以正面積極的態度，尋求專業團隊、醫療人員的協助，讓肥胖不上身、健康跟著來。

肥胖 手術 減重

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