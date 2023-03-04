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未來一周偏乾好天氣 彭啟明：中南部近期仍無降雨訊號

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
持續東北季風型的天氣，未來這一周持續偏乾，是舒適的好天氣。本報資料照片
持續東北季風型的天氣，未來這一周持續偏乾，是舒適的好天氣。本報資料照片

持續東北季風型的天氣，天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，未來這一周持續偏乾，是舒適的好天氣。中南部近期還是沒有降雨的訊號。

天氣風險管理公司天氣分析師柯聿寧說，今天清晨有一波華南雲系東移，上半天中北部雲量較多，北部、東半部、山區有一些降雨的機會，白天高溫較晚上升，下半天又會隨著大陸高壓遞補南下帶來一波乾涼的空氣，各地雲量再度減少天氣回穩，而且東北風的風速並不算太強，因此夜間到清晨還是有明顯的輻射冷卻作用。

柯聿寧說，預計這種性質偏乾的大陸氣團還會影響到下周一，中北部大致都是穩定的天氣，花東、屏東雲量較多，東南部有零星降雨機會，西半部在明後驚蟄這個節氣沒有春雷的機會。

他表示，主要需要留意的還是在深夜到清晨時段，明顯的輻射冷卻作用下，清晨市區低溫普遍可降到12-14度，郊區、空曠地區及近山區仍然有機會降到10度或以下，日夜溫差都可達10度以上，溫度變化相當明顯。

下周二大陸高壓東移出海，將開始轉為偏東到東南風的高壓迴流環境，柯聿寧說，整體的溫度，包括清晨的低溫都會上升，但是水氣仍然偏少，夜間到清晨有輻射冷卻作用，明天以前都還是這種日夜溫差大的天氣型態，另外風向轉變後西半部的水平擴散條件普遍不佳，空氣汙染物易累積，尤其早晚的垂直擴散條件差，汙染物濃度更高，好天氣很難有好空氣。

下一波天氣變化落在下個周日，柯聿寧說，目前歐美模式皆有預報將有鋒面通過台灣北部，而且有機會帶來一些降雨，但是降雨的位置仍偏北，對缺水的南部還是沒有太大幫助，而鋒面通過後預計還有一波較強的冷空氣南下，本周天氣穩定，但下個周末天氣將有些轉變，留意溫度落差。

低溫 彭啟明 東北季風

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