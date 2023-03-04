南部大旱春季雜作灌溉農民心急 農田水利署調水大作戰9日起供灌
嘉南地區水情嚴峻，農委會農田水利署研訂「嘉南地區春季雜作抗旱灌溉計畫」，昨天在農水署嘉南管理處朴子分處辦說明會，規畫運用埤塘、溪流、區域排水、水井等多元水源，搭配烏山頭水庫供水，以嘉南大圳南北幹線為界，9日起至16日供應北幹線灌區嘉義、朴子、新營雜作區，預估灌溉水量1700萬噸。
農民擔心春雨不來，溪流、區域排水不足，影響玉米、南瓜、大豆、高梁等雜糧作物生長，地下水管制區又不能鑿井。農水署長蔡昇甫說明調水供灌方式、時間，請農民安心，立委蔡易餘、縣府代表及議員姜梅紅等人參加，
南區水資源局說，去年南部降雨量近30年最低，曾文水庫及高屏溪集水區去年降雨量比百年大旱同期分別少了112、416毫米，在南部各縣市府及相關單位努力節水、多元供水調控下，現階段仍較百年大旱供水穩定，但離汛期還有段時間，降雨不確定性高，請民眾配合政策共同節水。
目前正值枯水期間最關鍵時刻，南水局除嚴控水庫出水量，也與農水署嘉南管理處合作，以曾文-烏山頭水庫最少供水量及多元水源，採取精緻灌溉，完成嘉南灌區春季雜作灌溉。
因應後續南部春雨不至及梅雨晚到可能性，已依中央地質調查所公告，擇定高屏溪河段非地下水管制區域，增鑿深達地表下100至150公尺抗旱水井，推動穩定南部供水抗旱計畫，強化區域調度及提升淨水場處理能力等措施，增加及時抗旱水源，4月底前預計可增供每日13.6萬噸水源，多管齊下，降低旱象對用水衝擊。
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