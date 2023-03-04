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輻射冷卻發威花蓮低溫特報 水氣增 這地區降雨稍微明顯

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今、明兩天受輻射冷卻影響，各地早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；今天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明天各地及澎湖、金門 、馬祖為晴到多雲的天氣。本報資料照片
今、明兩天受輻射冷卻影響，各地早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；今天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明天各地及澎湖、金門 、馬祖為晴到多雲的天氣。本報資料照片

中央氣象局說，今、明兩天受輻射冷卻影響，各地早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；今天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明天各地及澎湖、金門 、馬祖為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

今晨輻射冷卻影響，氣象局發布低溫特報，花蓮仍有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

今天台灣附近仍為東北風的環境，水氣稍微增加，東半部地區降雨情形稍微明顯一些，西半部山區偶有零星飄雨的機會，其他地區則維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，今天西半部及東北部低溫12到15度，輻射冷卻作用下，局部地區溫度會再更低一些，提醒竹苗及南投局部地區有10度左右氣溫發生的機率，花東地區低溫則在16、17度，而北部及宜蘭、花蓮高溫20、21度，其他地方可以來到23到26度，南部內陸地區溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。

氣象局說，明天至下周五大氣環境偏乾，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，只有明天花東地區及下周四、下周五東半部地區有零星降雨的機會；西半部日夜溫差大。

下周二起馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。11日至13日各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象局 低溫 輻射

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