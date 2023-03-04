聽新聞
test
0:00 / 0:00
輻射冷卻發威花蓮低溫特報 水氣增 這地區降雨稍微明顯
中央氣象局說，今、明兩天受輻射冷卻影響，各地早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；今天基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明天各地及澎湖、金門 、馬祖為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
今晨輻射冷卻影響，氣象局發布低溫特報，花蓮仍有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。
今天台灣附近仍為東北風的環境，水氣稍微增加，東半部地區降雨情形稍微明顯一些，西半部山區偶有零星飄雨的機會，其他地區則維持多雲到晴的天氣。
溫度方面，今天西半部及東北部低溫12到15度，輻射冷卻作用下，局部地區溫度會再更低一些，提醒竹苗及南投局部地區有10度左右氣溫發生的機率，花東地區低溫則在16、17度，而北部及宜蘭、花蓮高溫20、21度，其他地方可以來到23到26度，南部內陸地區溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著。
氣象局說，明天至下周五大氣環境偏乾，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，只有明天花東地區及下周四、下周五東半部地區有零星降雨的機會；西半部日夜溫差大。
下周二起馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。11日至13日各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言