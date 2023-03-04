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未來一周無強冷空氣 吳德榮：今起3天清晨注意極低溫

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未來一周無強冷空氣 吳德榮：今起3天清晨注意極低溫

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。本報資料照片
今天微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周無強冷空氣，且水氣偏少、夜間常晴朗、靜風，伴隨強輻射冷卻作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。

今晨北方有雲系通過，北部雲量略增，伴隨弱降水回波，各地無降雨。夜間輻射冷卻作用，帶來低溫；平地最低氣溫前3依序為新竹寶山鄉9.6度，花蓮光復鄉、壽豐鄉10.3度，苗栗西湖鄉10.3度。

他說，明、後兩天清晨部分縣市仍有極低溫發生的條件，雖然日出後氣溫很快回升，還是應注意。

吳德榮表示，今天微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。北部11至22度，中部11至27度，南部11至30度，東部10至26度。

吳德榮說，明天起至下周五各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，夜間強輻射冷卻作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。

今天微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。本報資料照片
今天微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。本報資料照片

吳德榮 輻射 低溫

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