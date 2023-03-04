院長講堂／門諾壽豐分院長莊永鑣 行公義、好憐憫 推動銀青共好

基督教門諾醫院壽豐分院提供失智、慢性病長者住院照護。門諾醫院壽豐分院長莊永鑣說，秉持行公義、好憐憫、存謙卑的原則，醫院設立菜園、小動物可療癒長輩，未來更將開設托兒所，以達到老幼共融目標，讓不同世代互相學習，一起成長。

壽豐分院創立於2010年，主要收治失智、失能者與慢性病患者為主，提供住院照顧。院內有200床急、慢性精神科及長者失智住院照顧，日間照護200床。另設立洗腎中心，讓病友免除舟車勞頓之苦。

將設托兒所 促進老幼共融

莊永鑣表示，由於長者離開住了幾十年的家，除了要適應團體生活，更失去隱私，醫院為了讓長者不要有失落、被遺棄的感覺，盡可能讓長者走向戶外從事簡單活動，接觸自然、陽光與動植物，感受生命存在的價值。在園區設立長青菜園，未來規畫開設托兒所，以促進老幼共融，長者看到小朋友可以療癒，小孩也能了解長者的生活智慧。

在醫院管理部分，莊永鑣以身作則要做對的事、該做的事，上下要一條心，要有願景未來，創造環境留住人才，更要有創新學習的機會，跟上時代的腳步。醫師則要有「關心、用心、愛心」三心，站在病患角度思考，多溝通互動，才能有良好醫病關係。

設公費專班 補足醫護人力

花東醫護人力短缺是長期存在的問題，莊永鑣表示，除了例行招募，門諾醫院與馬偕醫護專校合作護理公費專班招募，可享5年全額學雜費補助，畢業後就到醫院服務，提供弱勢家庭學生能有一技之長，同時補上護理師人力；也與各大醫學中心建教合作，互相交流推薦人才。另醫院設立員工聯誼會，有牧師關懷家庭、個人等，創造溫馨的工作環境，讓醫護能有留下來的動力。

產官學合作 推全齡生活圈

針對門諾壽豐分院未來的規畫，莊永鑣指出，今年轉型成為老人健康照護醫院，主攻慢性病治療，增加一般急性病床50至100床，整體長照計畫有更完整的系統發展，符合鄉親的期待。

醫院結合鄉公所、東華大學與在地企業合作，也向國發會爭取地方創生經費，藉由產、官、學合作推動銀青共好創生計畫，規畫全齡共創生活圈，除了爭取周邊硬體環境改善，成為打卡景點，並創造就業機會，吸引更多人進來。

養生祕訣／走路、種菜、不挑食 喝茶放輕鬆

門諾醫院壽豐分院長莊永鑣喜歡種菜，看到豐收葉菜感到很高興。圖／門諾醫院提供

門諾醫院壽豐分院長莊永鑣養生方法很簡單，每天走路上下班，在分院的長青菜園與長輩一起種菜，飲食吃得清淡，喜愛泡茶喝，也固定買書吸收新知。腎臟科醫師的他，特別提醒「病患不要亂吃藥，沒有病的人不要吃藥」，吃錯藥對身體來說是毒藥，嚴重可能要洗腎。

來自高雄的莊永鑣，1984年從台大醫學院畢業，即在高雄的醫院行醫，日子相當繁忙。有一天他罹患闌尾炎，要在早上6點開刀，前一晚的半夜還在幫病人插管、洗腎，雖然醫師救人是一種使命感，但他覺得這樣忙下去不是辦法，擔心會影響健康。

在某個周日，莊永鑣上網不小心點到求職網，第一個看到的就是門諾醫院徵求腎臟科醫師，剛好時任門諾醫院院長黃文雄找他說：「高雄不缺一個腎臟科醫師，但門諾醫院需要。」為了這句話，2周後他就從高雄搬到花蓮。離開高雄時，很多病人都感到不捨，他也有些於心不忍，看到病人對自己的信任很感動。

莊永鑣在門諾醫院一待就是16年，8年前調任壽豐分院院長。他認為，在花蓮能接觸到更多弱勢家庭，可以專業治療社會底層病患，心裡覺得踏實許多，也較有空閒時間從事有興趣的事。

莊永鑣每天會走路15分鐘到門諾醫院，再搭交通車到壽豐分院，到長青菜園種菜、拔草與施肥等，有愛心民眾送給分院雞鴨鵝等，會帶領長者一起養。他的飲食很簡單，不挑食，尤其喜歡喝茶。他愛看醫療為主的書籍，也喜歡聽演歌，最愛在冬天去日本看雪景，看著雪白世界感到很療癒，放鬆身心。

在39年的行醫生涯中，莊永鑣常看到病人吃太多藥，呼籲應對症下藥，「藥用對時機是仙丹，用錯是毒藥」，多喝水、飲食營養均衡，才是維持健康的原則。

莊永鑣(左)喜歡在分院的長青菜園與長輩一起種菜。圖／門諾醫院提供