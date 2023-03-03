台鐵4月26日起調整386列次時刻 6車次試辦自由座

配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，台鐵局4月26日起進行列車時刻調整，共計調整386列次，整體自強號運能提升8.7%，其中也投入EMU3000型特仕車替駛6車次原PP車型，並參考台灣高鐵作法試辦自由座，票價以乘車區間自強號票價95折計算。

台鐵局指出，為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，投入EMU3000型特仕車替駛原PP車型，並參考台灣高鐵作法試辦自由座，替駛車次為117次(基隆-潮州)、146次(潮州-七堵)、191次(七堵-潮州，改點後更名為133次)、192次(潮州-七堵，改點後更名為120次)、145次(七堵-潮州)、108次(潮州-七堵)。

台鐵局表示，這6車次未來將指定6節自由座車廂(第4車到第9車)，以總量管制方式發售自由座乘車票避免擁擠，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘。自由座票價以乘車區間自強號票價95折計算，開放於乘車前四日（含）於台鐵局官網、車站窗口及多功能自售機預購。

台鐵局也說，4月26日起西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，包括EMU3000型自強號143次、110次，周一至周六行經七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮；普悠瑪列車131次、132次，分別行駛南港到潮州、枋寮到南港。另外，原行駛南半環377次(台中-台東)、378次(台東-台中)將延長行駛區間為七堵經南迴至台東，並更改車次為161次、168次。

台鐵局指出，EMU3000型及900型電聯車也將投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號，原DMU柴聯自強號407(台東-樹林)、242次(樹林-花蓮)由EMU3000型自強號替駛，其中242次延長行駛至台東並更改車次為442次；原PP推拉式自強號編組443次(新左營-樹林)、484次(彰化-台東)及南迴線302次(台東-新左營)、305次(新左營-台東)、310次(台東-新左營)改為普悠瑪列車行駛；原莒光號702次(台東-新左營)、707次(新左營-台東)改為EMU3000型行駛；原莒光號704次(台東-新左營)、713次(新左營-台東)及DMU柴聯自強號235次(花蓮-樹林)、224次(樹林-花蓮) 改為EMU900型區間快車行駛。