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當心負面情緒找上門！網友盤點9個自律神經失調煩惱

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
當心負面情緒找上門！網友盤點9個自律神經失調煩惱。 圖片來源/unsplash
當心負面情緒找上門！網友盤點9個自律神經失調煩惱。 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友討論的自律神經失調話題，帶您了解網友熱議的9大自律神經失調煩惱。

現代人生活節奏緊促、心理壓力大，不少民眾都提到曾有過夜晚輾轉難眠、白天焦慮疲憊的經驗，偶爾還會伴隨著腹瀉、脹氣、眩暈等問題，而這些困擾在讓患者心緒不寧外，又同時會感到渾身不對勁。

身心不適容易導致「恐慌」情緒 心血管不適也不可輕忽！

▲ 網友熱議TOP9自律神經失調煩惱。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP9自律神經失調煩惱。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「自律神經失調」的相關話題討論，可以發現許多人因為自律神經失調，而飽受「負面情緒」困擾，有網友就在討論區上表示只要環境周遭有風吹草動就會極度「緊張焦慮」，於是在網路上尋求幫助，就有熱心網友留言建議「我會減少使用社交軟體，只跟知心好友談天，可以降低焦慮」、「透過諮商來釐清自己無法解決的問題，改變做事心態和方法」，並鼓勵多閱讀相關書籍，認識自律神經失調，並逐步解開心裡的煩惱和恐懼。

至於生理方面，許多自律神經失調患者表示有「心血管」方面的困擾，例如心悸、胸悶、高血壓等症狀。日前就有網友發文提到「被智慧手錶提醒心律過快，心臟科醫生說可能是自律神經失調」，於是便前往身心科就診，引起許多有相似症狀的網友在留言區分享經驗「自律神經失調發作起來很痛苦，頭暈、心悸、胸悶樣樣都來，堅持運動和改變想法讓我好了不少」、「用力休息是最棒的，但一定要想辦法固定生活作息」，並提醒良好的生活模式，才能讓身心處在健康狀態。

此外，「睡眠品質差」也是患有自律神經失調者常有的煩惱，而失眠通常會分為難入睡、淺眠、早醒三種型態。難入睡的民眾多半是因為精神過於亢奮，入睡前大腦仍不斷思考運轉，導致無法順利進入睡眠狀態；淺眠的人則是在睡著後，大腦處於較高的活動狀態，所以產生多夢、睡不好的問題；早醒型失眠指的是每天醒來時間過早，導致身心未充分得到休息，讓人沈浸在沒睡飽的鬱卒情緒中。有民眾就表示會「整晚腦鳴睡不著，有時還睜眼到天亮」，起床後總是感到恐慌，引起有同感的網友熱烈討論，如「以前也有失眠問題，假如你是壓力造成的，可以嘗試斷捨離的極簡生活」、「多去外面走走放鬆，堅持運動會改善很多」。

自律神經失調容易導致身心受到影響，若是你也有以上的煩惱，不妨透過運動、聽音樂等紓壓方式調適心理，也別忘了維持健康的飲食與作息，讓工作與生活達成平衡。如果情況沒有明顯改善，記得及時就診諮詢，才能儘早治療、解決問題。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「自律神經失調煩惱」相關討論則數。

觀測期間：2022/02/01~2023/02/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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