交通運輸業勞檢挨罰破千萬元 客運最不守法違規率2成

勞動部每年都會針對鐵路運輸業、汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業實施勞動條件專案檢查，2022年就公共交通運輸業勞檢了1200場，勞動部職安署指出，經統計，違反勞動法令的有193件，罰緩累計高達1111萬，處分率16.1%。其中，以客運業違法比例最高，處分率為20%。

職安署2022年針對鐵路運輸業、汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業，實施勞動條件專案檢查合計1200場，經統計，違反勞動法令計193件，累計罰鍰1111萬元，處分率16.1%，違法率仍然偏高。

職安署組長許莉瑩指出，公共交通運輸業平均違反勞動法令的比率為16.1％，其中又以客運業違法比率最高，處分率20%，且交通運輸業事業單位近幾年挨罰超過百萬的公司不在少數。

許莉瑩說，去年違反法條仍以勞基法第32條第2項超時工作、第24條未給加班費、第34條第2項更換班次休息時間不足11小時名列前三，顯示業者仍應積極落實人力調派與工時控管，違法業者，除由各地方主管機關依法裁罰、公布姓名外，按次開罰2萬到100萬元，也會一併函送交通部，主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。

她提及，勞動部已與交通部建立合作機制，除每年固定實施的專案勞檢，也會跟交通部展開聯合稽查，勞動部也會提供業者違規紀錄，作為交通部營運安全預警指標、評鑑或補助參考，交通部也會選列評鑑結果不佳業者，供勞動部選列勞檢，加強對不法業者進行交互監督。

至於今年的專案勞檢規劃，許莉瑩說，今年規劃場次為5300場，除了針對公共安全、弱勢扶助、常態性違規及社會關注產業，今年新增影視業、聘雇100名以上外籍移工的製造業廠家。此外，由於先前博客來清潔阿姨的假承攬、真雇用爭議引發社會各界關切，職安署近來也針對幾個較常與自然人簽訂承攬合約的產業，例如勞動合作社、第四台安裝、健身房、電視台等進行勞動檢查。