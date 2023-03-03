未來一周迎好天氣！北部日夜溫差大僅這地區有午後雨
中央氣象局表示，明天受輻射冷卻影響，各地早晚天氣較冷，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，緊接未來一周各地為晴到多雲天氣，僅午後迎風面花東地區會有零星降雨，各地低溫約13、15度，高溫皆可達20度以上，北部地區要留意日夜溫差大。
氣象預報員葉致均表示，明天水氣較多，東半部降雨明顯，西半部山區也有零星降雨，周日起各地為晴到多雲天氣，僅午後花東地區要留意零星降雨，好天氣將一路持續到下周五。
葉致均指出，受大陸冷高壓影響，周末雖會迎來東北風，但溫度變化不大，明天起西半部及東北部地區低溫約為13至15度、花東地區約16至17度，高溫各地都可達20度以上，中南部約24至26度，北部地區要留意日夜溫差大。
另外，他也說，下周二馬祖地區會有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。
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