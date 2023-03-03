男性更年期「吃雞睪丸」易後遺症 奇美醫院提供應對方法

奇美醫學中心泌尿外科、營養科今天開宣導會，提醒大家認識睪固酮低下引發的「男性更年期」，該如何正確面對。泌尿外科主治醫師謝昆霖舉出案例：45歲張姓科技業大叔因明顯感受體力下降、常精神不濟，工作易疲累效率下降，常為小事動怒、房事明顯變差，生活鬱鬱寡歡，身材走樣變胖。診斷因睪固酮低下、即俗稱的「男性更年期」，經藥物治療及飲食雙管齊下「重現雄風」。

不過患者妻子問「多吃海鮮或雞睪丸是否會有幫忙？」謝昆霖認為對食療有誤解，建議到營養科門診接受飲食衛教，並加強運動。幾個月後睪固酮數值逐漸回到標準值以上，症狀明顯改善，「一直陪伴關心的老婆的臉上也掛滿笑容」。

國人有「以形補形」食療觀念，許多男性因「自認體力不行」或斷診「睪固酮低下症後群」、俗稱「男性更年期」而大吃雞睪丸。奇美醫學中心營養師朱恩琪表示，許多想增加睪固酮濃度病人選擇雞睪丸，但雞睪丸成分多蛋白質及脂肪，有助增加睪固酮濃度的鋅、精胺酸都不多，而每100克雞睪丸膽固醇高達578毫克，吃太多血脂肪增加，反而不利睪固酮提升。

謝昆霖說，睪固酮低下男性盛行率約5%至20%。目前治療仍以藥物為主，包括注射型針劑、凝膠經皮吸收或鼻黏膜吸收等，大多幾個月療程病人便自覺症狀改善，但許多病人擔心藥物是否需一輩子使用？有沒替代改善方式？約有五到六成病人或家屬會主動詢問該如何飲食加強或者挑選營養品補充。

睪固酮是身體分泌賀爾蒙，會受年紀、日常作息、身體狀態、其他慢性疾病影響。生活型態調整也很重要。謝昆霖建議加強運動、減肥減脂、控制三高、睡眠充足，對睪固酮提升也有所協助。國外有研究發現，單純飲食控制體重降10%，就有提升睪固酮效果，甚至有機會回到標準值以上。

朱恩琪建議，非嚴重性腺功能減退症男性，避免睡眠不足、適當體能鍛煉、減少肥胖及控制肥胖有關疾病如糖尿病和高血壓，「比使用補充劑和中藥來提高睪固酮濃度更為重要」，若睪固酮濃度和黃體化激素、濾泡刺激素相關指標仍沒恢復正常，可經由食物補充補充鋅、精胺酸、維生素D，有助睪固酮濃度上升，也可搭配藥物治療提高濃度。EPA和DHA也能改善精子指標。但嚴重男性性腺功能減退症仍須診斷後用藥治療。