猴痘疫苗將增購1萬劑！6個月內「高風險性行為者」都能打

因應國內出現兩例猴痘本土病例，疾病管制署昨召開專家會議，討論猴痘疫苗採購、藥物適用對象擴大等事項，疾管署發言人羅一鈞今公布專家會議結論，預計將增購1萬劑猴痘疫苗；而猴痘疫苗接種對象，除了原先實驗室猴痘培養操作人員以外，新增所有操作正痘病毒屬的實驗室人員、與猴痘確診者曾接觸的高風險族群、以及6個月內曾有高風險性行為者。

羅一鈞表示，猴痘疫苗原先建議接種對象，僅實驗中培養猴痘病毒的人員，昨專家會議討論後，為了建立社區猴痘防火牆，擴大幾類對象，包括：

第一、正痘病毒屬之實驗室操作人員。

第二、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗，可於健康監測期滿後接種。

第三、近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。

針對預防接種方式，羅一鈞表示，目前現有猴痘疫苗1100劑，為了有效運用達到最大化，18歲以上族群可採用「皮內注射」方式，所需劑量為皮下注射的五分之一，可將1100劑增加到3300至5000人接種，但若是免疫不全患者、或有蟹足腫病史，不適用皮內注射，應採「皮下」接種。

羅一鈞表示，因應本土疫情產生，為快速建立防火牆，高風險對象會先以「接種第1劑」為目標，「第2劑」疫苗會視疫苗供應情形，後續再提供。與指標個案有高暴露風險密切接觸者，仍以「皮下」注射接種，羅一鈞表示，建議暴露後4天內儘速接種，同時也放寬14天內皆可接種。

羅一鈞表示，經過專家討論建議，決定先增購1萬劑做疫苗整備，因應後續疫苗擴大接種，目前會以現有1100劑，加上皮內注射方式，提供3300至5000人接種，後續具體操作規劃，會跟地方單位、民間團體討論後，最快下週做進一步說明。

針對猴痘藥物，羅一鈞說，原先僅重症對象才能使用，此次也新增2類族群，包括：第一、嚴重免疫不全者，包含感染愛滋病毒且CD4<200 cells /mm3，白血病、淋巴瘤、全身性惡性腫瘤、器官移植等免疫系統較差對象，罹患猴痘都可以列為使用藥物對象。第二、兒童族群（特別是一歲以下的嬰兒）、懷孕及哺乳婦女。同時增列體重小於13公斤確診者藥物使用劑量和方式建議。