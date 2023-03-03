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全家便利商店會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
3月8日起全家便利商店會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務。圖／全家便利商店提供
3月8日起全家便利商店會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務。圖／全家便利商店提供

超商積極布局會員點數經濟，全家便利商店會員數截至1月底已突破1,600萬人大關，並攜手百家合作夥伴，透過全家便利商店會員點數串起360度全方位的點數生態圈，打造最便利的跨產業生活服務平台。為滿足市場需求，全家便利商店會員App點數具備「虛實通路累點」、「折抵消費」、「點數加價購」、「跨界點數交換」與「公益捐點」等多元服務，並結合全盈+PAY跨通路累兌點的特性，使消費者可於全台10萬個特店消費並同時累兌全家便利商店會員點數。

根據全家便利商店觀察，會員App「兌點趣」專區中以點數加價購、折抵消費為最大宗；在「跨界點數交換」項目中，合作夥伴轉入點數大幅成長，顯見全家便利商店會員點數便利性及多功性融入消費者的日常。

全家便利商店會員點數可與多家合作夥伴進行點數交換，涵蓋交通旅遊、金融理財、生活購物、閱讀學習、遊戲娛樂等5大面向，可多元兌換為航空哩程、比特幣Coupon券、騎乘金、乘車券與電子雜誌，藉由與合作夥伴的跨界點數交換的便利服務，不僅放大會員點數價值，更藉由點數串起與合作夥伴的會員經濟，打造共好共榮的點數生態圈。

自3月8日起，全家便利商店會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務，包含停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費（包含勞退、國民年金）、技術士技能檢定費用及監理規費用，皆可於全台4,100間全家便利商店實體店舖繳費折抵，繳費同時更可集章兌換優惠券或參加抽獎活動。

除此之外，針對全家便利商店以外的消費場域，則透過全盈+PAY串聯各個生活場景，消費同時更跨通路消費累積與折抵全家便利商店會員點數，筆筆累點無上限，並享受代收繳費、跨機構轉帳、微金融服務等多樣功能，讓「支付」與「點數」成為會員各種生活場景中能即時取得的一項服務。

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