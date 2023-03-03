清明連假雙鐵加班車今凌晨開搶 截至上午售逾65萬張票
清明連假(4月1日至5日)共計5天，台鐵局3月31日至4月6日全線加開189班各級列車；台灣高鐵公司則規畫加開256班次列車，今天(3日)凌晨0點開賣。台鐵局統計，截至今天上午9點，總計完成19萬7031筆、31萬4868張訂票；台灣高鐵統計，截至今天上午到11點，總計完成34萬5千多張訂票。
台鐵局指出，因應清明連續假期疏運旅客需要，3月31日至4月6日全線加開各級列車共計189班，其中包含東部地區實名制列車8班、彰化－花蓮跨線EMU3000型自強號列車4班，及4月1日至5日中壢－花蓮EMU900型區間快車10班、七堵－高雄EMU900型區間快車10班。截至今天上午9點，總計完成19萬7031筆、31萬4868張訂票。
台灣高鐵公司表示，3月31日至4月6日清明假期疏運期間，規畫加開256班次列車（南下110班，北上146班），總計七天提供1251班次的旅運服務。另外，近期已有不少民眾計畫提前返鄉掃墓，發現3月19日晚間旅客訂位踴躍，為加強服務旅客結束周末行程後北返，決定於3月19日晚間加開2班次北上列車。截至今天上午11點，總計完成34萬5千多張訂票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言