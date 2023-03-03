清明連假雙鐵加班車今凌晨開搶 截至上午售逾65萬張票

現在便利商店的便當不斷推陳出新，種類越來越多之外，味道方面也持續升級。然而，有時若是吃太多的超商便當，或許會對身體造成不良的影響。近來有位日本男性，就分享過去打工期間，吃了很多超商的「報廢便當」，結果染上痛風的慘痛經驗。

2023-03-03 07:49