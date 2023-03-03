新山水庫搶修後重蓄水另建抗旱管線 基隆夏季應不缺水

新山水庫供應大基隆地區民生用水，因水庫破管大量滲漏，水公司洩降水壓搶修，工程完工壩體安全無虞已重新蓄水。但民眾擔心水庫見底，7、8月會不會重演去年大缺水？水公司表示，5月底目標要蓄水到900萬噸接近滿水位，另也從西區引水到東區的「抗旱水管」6月可完工，應不會重演去年缺水狀況。

市議會關心基隆民眾用水，今天到水公司新山水庫市政考察。副議長楊秀玉說，由於新山水庫水量急速降低，已經見底，民眾都擔心是否會缺水。議員施偉政表示，水庫有破管漏水，民眾擔心壩體安全。

議員張耿輝、吳驊珈都表示，近來發生多件老舊管線漏水，要求水公司全面汰換舊管改善。議員張秉鈞指漏水發生後，水公司不能已讀不回。議員何淑萍也指出，去年因多日未雨，中正、信義區因位置較高大缺水，民眾怨聲載道，希望水公司有因應對策。

自來水公司第一區管理處長李文峰說，1月3日新山水庫管線出現大量滲漏，水利署召開水利構造物審議小組專家學者現勘後，確認並無潰壩之虞，但建議盡速降低水位搶修。

李文峰表示，應變小組採計畫性洩降水壓，並向民眾說明避免引起民眾恐慌及供水疑慮，2月7日完成水庫洩降作業後大型機具進場，找到漏水點後修復隧道漏水及導水管線更新，主體工程2月14日完成，15日開始重新蓄升水位。目前水庫壩體及蓄水功能相當安全，總共搶修花6300萬元。

李文峰表示，水庫的水源主要是基隆河，目前基隆河高水位，每天會抽21萬噸水，有10到11萬噸抽到新山給水廠供應用水，另有10萬噸水抽到水庫蓄升水量，目前蓄水量是165萬噸，3月底要達成400萬噸，4月底達700萬噸的安全存量，5月底則要達到900萬噸接近滿水位，這樣在7、8、9月枯水期，甚至到明年就沒有問題。

李文峰說，基隆中正、信義區主要水源是貢寮雙溪溪，去年上游降雨量只有過去20年平均的11%才缺水。為解決此問題，決定把水從西區引到東區，建置忠一路至喜豬橋500m/m管線，把水打到新設的東海加壓站，6月可完工，理論上不會再發生去年缺水狀況，目前水源供應也正常。