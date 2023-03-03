影／匈牙利旅遊雜誌推出台灣專題 讚結合傳統與創新

匈牙利旅遊雜誌「世界旅行家」推出台灣專題，以高雄名勝景點龍虎塔為封面，詳細報導台北101、華山藝文園區、九份、龜山島、日月潭、太魯閣等知名景點，稱讚台灣巧妙結合傳統與創新。

文章特別以「最潮藝文重鎮」介紹高雄，指出港都已由工業城市蛻變為遍布藝廊、劇場和摩登建築的藝文重鎮，其中駁二藝術特區是最具嬉皮風味的地方，建議旅客搭渡輪體驗旗津的濱海小鎮風情。

報導還指出，國際遊客可以來台灣體驗豐富的飲食文化、閒適的生活步調、蜿蜒的街道和迷人的自然景觀，並將台北比喻為一座博物館，到處可見充滿美麗燈籠的傳統廟宇、由日式平房改建的藝文中心，以及最負盛名、典藏上千年歷史文物的故宮博物院。

另外，也像匈牙利民眾介紹台灣的信仰文化、夜市小吃文化，指台灣人不遺餘力研發各式創意口味，各種燒烤、麵食、湯品、小籠包和刈包挑逗遊客味蕾。文中還指出，太魯閣是國際遊客最愛的景點之一，建議搭火車前往，體驗依山傍海的美景。