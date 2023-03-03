疫情趨緩仍仰賴私人運具 國道去年平日交通量創新高

因應新冠肺炎影響以來，民眾多轉往私人運具通勤，高速公路局統計，2019年疫情前國道年平均平日交通量為87百萬車公里(mvk)，例假日平均100mvk，而去年整體交通量34.4萬百萬車公里，平均平日交通量為90mvk，例假日平均100mvk，平日交通量已創新高。

高公局長趙興華表示，去年疫情逐漸趨緩，但國道交通量仍達34.4萬百萬車公里，創歷年新高，假日平均跟往年差不多，為100百萬車公里，平日則為90百萬車公里，較前年88百萬車公里增加3.4%，也創下新高。他也說，平日交通量為M型，集中在早晚尖峰，對國道有很大壓力。

高公局指出，國道交通量與防疫政策、疫情高峰有密切相關，經統計2020年國道整體交通量於2至4月減少，5月後逐漸恢復，全年度平日增加1.5%，假日相近；2021年國道整體交通量於5至7月大幅減少，8月後逐漸恢復，全年度平日減少2.1%，假日減少9%；2022年國道整體交通量於4至6月減少，7月後逐漸恢復，全年度平日增加3.4%，假日相近。

高公局也說，經統計，去年國道發生人員於24小時內死亡A1事故共有53件，造成58人死亡，其中有19件主要肇事原因為未注意車前狀態，造成20人死亡，進一步探究事故潛因，以前方車多、施工或故障車等狀況致車流回堵，駕駛人未注意前方環境與車流變化或開啟駕駛輔助系統等情形，致發生未注意車前狀況類型A1事故。

高公局表示，去年3月7日晚上國3北向63公里處，1部配備駕駛輔助系統車輛因駕駛人使用手機分心恍神，未注意前方路況而追撞1輛施工緩撞車，施工人員在協助事故交通維持時遭後方另輛小客車追撞，造成1死2傷；同年12月27日下午國3北向293.6公里處，1輛小客車因不明原因停於車道上，後方車輛因未注意車前狀況而追撞該部車輛，造成1死5傷。

高公局提醒，目前市面上配備駕駛輔助系統的車輛多屬Level 2等級，並非可完全自動駕駛，且有其適用範圍和條件限制，開啟駕駛輔助系統於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統。