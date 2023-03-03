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北北基桃通勤月票獨漏宜蘭 民進黨團：縣府睡著了？

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭副縣長林茂盛回應，縣府有提報相關方案與數字，也有和北台灣8縣市討論研議。記者陳敬丰／攝影
宜蘭副縣長林茂盛回應，縣府有提報相關方案與數字，也有和北台灣8縣市討論研議。記者陳敬丰／攝影

交通部推動公共運輸補助，北北基桃1200元通勤月票獨漏宜蘭，民進黨宜蘭縣黨團抨擊縣府消極無作為，比起雲雲嘉三縣市積極協商後被納進中部生活圈，宜蘭縣府只會喊話，「睡著了」，徒令縣民權益受損；副縣長林茂盛回應，相關方案與具體數字一直都有在研議。

民進黨宜蘭縣黨部主委、縣議員陳俊宇表示，3月1日交通部長王國材來宜蘭視察，表示會尊重縣府想法，希望縣府積極提出需求，但觀最近縣府舉措，完全未與他縣市研議。雲嘉嘉3縣市積極協商後加入中部生活圈，為何宜蘭做不到？

縣議員陳文昌說，縣府不作為，讓縣民成為「三等國民」、「東北角孤兒」，既不在北部生活圈，也進不去花東發展條例；縣議員謝燦輝表示，北北基桃1200元月票7月就會實施，縣府卻沒有積極作為，「縣長不要再睡覺了」。

縣議員吳宏謀直言，縣府消極行事與選舉有關，身揹官司、貪汙案件與種種問題還能當選，當然不會在乎縣民感受，宜蘭交通問題、高鐵延伸等案都毫無作為，長此以往宜蘭只會越來越落後、越來越邊緣化，民進黨必須嚴厲批判。

針對民進黨團批評，副縣長林茂盛回應，2月9日交通首長會議，縣府就明確表達要加入北北基桃生活圈方案，17日縣府提報城際型與都內型2種方案費用，並向行政院長報告，交通部考量到宜蘭與雙北距離、動線與現有交通網絡，仍維持原案；直到3月1日王國材到宜蘭考察，才將宜蘭納進研議中。

林茂盛說，宜蘭縣財政困窘，會全力爭取中央全額補助，補貼方案希望是城際型3折、都內型5折，分別報1800元與1250元，讓中央評估預算；另外行政院提出，宜蘭除單一縣市方案，也可外加北北基桃1200方案，縣府認為對民眾、政府的負擔過重，會再與北台灣8縣市討論，包含票證整合、票價補貼、中央補助等等，通盤考量後再向交通部提出方案。

民進黨籍縣議員要求宜蘭縣府積極作為。左起陳文昌、陳俊宇、謝燦輝、吳宏謀。記者陳敬丰／攝影
民進黨籍縣議員要求宜蘭縣府積極作為。左起陳文昌、陳俊宇、謝燦輝、吳宏謀。記者陳敬丰／攝影
北北基桃通勤月票獨漏宜蘭，民進黨宜蘭縣黨團今召開記者會，喊話縣府「不要再睡了」。左起陳文昌、陳俊宇、謝燦輝、吳宏謀。記者陳敬丰／攝影
北北基桃通勤月票獨漏宜蘭，民進黨宜蘭縣黨團今召開記者會，喊話縣府「不要再睡了」。左起陳文昌、陳俊宇、謝燦輝、吳宏謀。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 交通部長 議員

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