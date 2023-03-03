清明連假分散掃墓車流 國道前2周假日採單一費率再7折

清明節連假(4月1日至5日)共5天，高速公路局為鼓勵民眾提前掃墓分散連假國道車流，清明節連假前2周休(3月18日、19日及26日)採單一費率再7折收費，另清明節前一周六(3月25日)為補行上班日，隔日(3月26日)不實施國5北向高乘載管制，呼籲用路人可多加利用。

高公局表示，2014年起於清明節連假前的週休實施通行費率優惠措施，以鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計實施通行費優惠周休例假日交通量較一般周休約增加1成車流。經試算小型車單一費率再打7折通行費率為每公里0.63元，台北(圓山)至高雄通行費僅213元，較一般費率節省130元 ，至於短途(每日行駛里程在42公里以下)費用略有增加，籲短途改行駛地方道路。

高公局指出，清明連假期間收費措施為，每日採單一費率及0至5點暫停收費，另針對尖峰時段實施國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林匝道封閉、國1內湖至頭份及國3木柵至香山南向高乘載管制與國5蘇澳至頭城北向高乘載管制等措施。